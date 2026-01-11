قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
عاوزين معارضة.. أحمد موسى: اللجان البرلمانية مهامها جسيمة وليست كعكة يتم تقسيمها
اتحاد المنتجين: لدينا دواجن وبيض أكثر من الاحتياجات.. ونصدر للخارج
الخطيب يخضع لفحوصات طبية في باريس
برلمان

بعد تعيينها بمجلس النواب.. ننشر السيرة الذاتية لـ الدكتور أمل عصفور

الدكتورة أمل عصفور ، عضو مجلس النواب المعين
الدكتورة أمل عصفور ، عضو مجلس النواب المعين
معتز الخصوصي

برزت الدكتورة أمل عصفور ضمن المعينين بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية.

وتعتبر الدكتورة أمل عصفور عضو بمجلس النواب عن محافظة بورسعيد في الفترة من عام 2020 حتى عام 2025.

وتشغل منصب الأمين المساعد بأمانة المرأة في حزب الشعب الجمهوري.

وشغلت الدكتورة أمل عصفور منصب عميد كلية الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، ومدير فرع الأكاديمية العربية ببورسعيد.

يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، غدا الإثنين، ويتضمن جدول الأعمال تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد؛ لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث. 

وتشهد الجلسة تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام:

- (37) لسنة 2025 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.

- (66) لسنة 2025 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الأولى.

- (67) لسنة 2025 بإعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر.

- (71) لسنة 2025 بإعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر.

- (72) لسنة 2025 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

- (75) لسنة 2025 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى (جولة الإعادة وبعض الدوائر للنظام الفردي للجولة الأولى من المرحلة الأولى).

- (77) لسنة 2025 بإعلان نتيجة بعض الدوائر للنظام الفردي للجولة الأولى في انتخابات مجلس النواب.

- (79) لسنة 2025 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية (جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب).

- (1) لسنة 2026 بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب.

- (2) لسنة 2026 بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب.

سيجري قراءة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 16 لسنة 2026 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ثم يجري التالي:

- أداء الأعضاء اليمين الدستورية.

- إجراءات انتخابات رئيس المجلس.

- إجراءات انتخابات وكيلي المجلس.

