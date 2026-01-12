الري: الترتيب لإطلاق زريعة أسماك المبروك لمقاومة الحشائش بترعة السويس

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة الرى بزمام ترعة السويس وإجراءات تطوير منظومة الري بترعة الإسماعيلية وفروعها .

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف المائي بزمام ترعة السويس، وموقف أعمال التطهيرات على الترعة وفروعها، والأعمال التى تم تنفيذها أو جارى تنفيذها لتحسين منظومة المياه بترعتي الإسماعيلية والسويس، وموقف تركيب عدادات على محطات المياه على ترعة السويس، وأعمال التليمترى التى تم تنفيذها أو جارى تنفيذها على الترعة، وأعمال تطوير المساقى على الترعة والتحكم بمصبات نهاية المساقى، وموقف التعديات الواقعة على الترعة وما تتخذه أجهزة الوزارة من إجراءات تجاهها بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة والمحليات والأجهزة الأمنية .

حيث تجرى اعمال تطهيرات ترعة السويس، وتجريف المسافة من الفم وحتى كيلو ٥٠.٠٠، وطرح اعمال تجريف المسافة من كيلو ٥٠.٠٠ وحتى النهاية، كما يجرى تنفيذ اعمال حماية لجسور ترعة السويس من كيلو ٥.٠٠ الى كيلو ١١.٠٠ بأطوال ١٣٠٠ متر بمواقع متفرقة، وبطول ٣٠٠ متر عند كيلو ٢.٠٠، وتأهيل ترعة السويس بطول ٥٠٠ متر من كوبرى كيلو ٨٨.٤٥٠ بإنشاء حوائط دبش وخرسانة، كما يجرى تعلية جسور ترعة المنايف، وتجريف وحماية ترعة الإسماعيلية التي تغذى ترعة السويس فى المسافة من كيلو ٧٧٠٠ وحتى كيلو ١٠٤.٠٠، كما تم رصد تجمعات ورد النيل بترعتي السويس والمنايف عن طريق الأقمار الصناعية ورفعها من الترعتين، كما يجرى الترتيب لإطلاق زريعة لأسماك المبروك كأحد أدوات مقاومة الحشائش بالترعة .

كما يجرى إحلال وتجديد وصيانة البوابات الواقعة على ترعة السويس فى المسافة من كيلو ١٦ وحتى كيلو ٥٠ ، وتركيب عداد على محطة شرب السويس بعد معايرته بمعرفة معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء، وتركيب (٣) عدادات على مآخذ محطات مياه الشركات الصناعية والتى تم معايرتها بمعرفة معهد بحوث الهيدروليكا، وتركيب (١٨) مقياس تليمترى لرصد المناسيب على ترعة السويس وفروعها، وجارى الإعداد لتركيب (٩) مقياس تليمترى آخر قريبا .

كما تم إغلاق ٢٢٠ مصب نهاية لمساقي مخالفة على مصرف الملاريا، وعقد (١١) ندوة توعوية بمعرفة ادارات التوجيه المائى لتشجيع المزارعين على استخدام الرى الحديث بالأراضى الرملية وتطهير المساقى الخصوصية والتعاون بين المزارعين سويا فى حل أى تحديات بزمام المسقى .

كما يجرى تنفيذ دراسة لتحسين إدارة المياه فى المسافة من الفم وحتى كيلو ١٦ ، تتضمن حساب الزمام الفعلى، والتركيب المحصولى، والاستهلاك المائى عن طريق الاستشار عن بعد، ومراجعة أسلوب الرى الحقلى وكفاءة الرى، وتحديد مصادر الرى اللازمة لكل زمام .

كما يجرى دراسة أخرى عن الإجراءات المطلوبة لحماية جسور ترعة السويس فى المسافة من الفم وحتى كيلو ١٦ ، تتضمن تقييم الوضع الحالى وتحديد الحلول الهندسية المناسبة للتعامل مع اى رشح يحدث فى هذه المسافة .

وقد أكد الدكتور سويلم على قيام الوزارة بتطوير المنظومة المائية بترعة السويس لضمان استيفاء الإحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير إحتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية الترعة وتوفير إحتياجات المنشآت الصناعية .

كما أشار سيادته لقيام الوزارة بتنفيذ أعمال تطهيرات وتكريك لترعة السويس بشكل دائم، ومتابعة الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع الآخذة من ترعة السويس، والتنسيق الدائم مع مزارع جهاز مستقبل مصر فى زمام ترعة السويس، والقيام بعمل حصر على الطبيعة للمآخذ والفتحات المخالفة وازالتها بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإغلاق نهايات المساقى الخصوصية على المصارف الزراعية، ومتابعة الأراضى الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لها، مع تحقيق المناسيب المطلوبة أمام مأخذ محطة مياه شرب السويس والتى يتم قياسها باستخدام منظومة التليمترى التابعة للوزارة، مع تطهير شبك الأعشاب الواقع أمام مأخذ المحطة بشكل دائم .