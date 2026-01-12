قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

رحل ساجدًا في مقر عمله .. قرية بلقس تودّع شابًا هزّت وفاته القلوب

إسراء عبدالمطلب

في قرية بلقس التابعة لمركز قليوب، خيّم الحزن والذهول على الأهالي عقب الوفاة المفاجئة للشاب إبراهيم أحمد عثمان النوبي، الذي رحل بشكل صادم، تاركًا أثرًا بالغًا في نفوس أسرته وكل من عرفه.

ورغم هول الصدمة، حاول والد الشاب الراحل أن يُخفي ألمه ويستحضر معاني الرضا بقضاء الله، مسترجعًا اللحظات الأخيرة في حياة نجله، حيث أكد أن إبراهيم كان يؤدي الصلاة في مكان عمله قبل أن يسقط ساجدًا منذ الركعة الأولى. 

وأشار إلى أن آخر كلماته له كانت دعوته لعدم القلق، مؤكدًا أن الدنيا زائلة ولا تستحق الهم.

وأضاف الأب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن نجله كان بصحة جيدة ولم يعانِ من أي مشكلات صحية، وكان مثالًا للبر وحسن الخلق، محبوبًا من كل من تعامل معه، ولم يسبب يومًا حزنًا لوالديه. وأضاف أن إبراهيم كان مخطوبًا ويستعد لإتمام زواجه بعد ستة أشهر، لافتًا إلى هدوئه وطيب قلبه، وأنه كان دائمًا يدعو إلى التريث حتى في تفاصيل تجهيز بيت الزوجية، وكأن إحساسًا خفيًا كان يرافقه.

واختتم الأب حديثه بالتأكيد على إيمانه الكامل بأن ما حدث هو قضاء الله وقدره، محتسبًا نجله عند الله من الشهداء، ومتضرعًا أن يمنح الله والدته الصبر والقوة على فراقه.

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الطقس البارد

بعد تحذير الأرصاد.. أطعمة ومشروبات مناسبة للطقس البارد

برج الثور

برج الثور .. حظك اليوم الإثنين 12 يناير 2026: فرص عمل

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

