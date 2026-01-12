نائب بعد أدائه اليمين الدستورية: السياحة أولوية وأمن قومي في الجمهورية الجديدة

أدى النائب إيهاب إمام اليمين الدستورية نائبًا بـ مجلس النواب، خلال الجلسة الإجرائية للمجلس بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وأكد النائب إيهاب إمام أن تنمية الملف السياحي تأتي على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها أحد أهم ملفات الأمن القومي، لما تمثله السياحة من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة.

وأشار إلى أنه مع إعلان بدء الجمهورية الجديدة، تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو التقدم وتحقيق التنمية الشاملة، والوصول إلى مستوى المنافسة مع الدول الكبرى في مختلف المجالات، وعلى رأسها التقدم التكنولوجي، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البرلمان، لدعم مسار التنمية واستكمال ما تحقق من إنجازات، مؤكدًا أن مجلس النواب سيكون شريكًا أساسيًا في دعم السياسات التي تحقق التنمية المستدامة وترسخ مكانة مصر بين الدول الكبرى.