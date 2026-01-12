قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 12 يناير 2026.. استقرار ملحوظ

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار في البنوك اليوم .. شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 12 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات شاشات البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وهو ما يعكس حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك الرسمية.

وأكدت البيانات الصادرة عن البنوك، أن سعر الدولار لم يشهد أي تحركات صعودية أو هبوطية مقارنة بتعاملات الأيام القريبة، حيث استقرت الأسعار عند نفس المستويات المسجلة مؤخرًا، ما ساهم في تهدئة توقعات المتعاملين بشأن حدوث تقلبات مفاجئة في سعر الصرف خلال الساعات الأولى من التداول.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 12 يناير 2026 نحو 47.22 جنيه للبيع، و47.09 جنيه للشراء، وهو السعر الاسترشادي الذي تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعار تداول العملة الأجنبية، ويعكس هذا السعر استمرار السياسة النقدية الحالية دون تغييرات مفاجئة على مستوى سوق الصرف.

ويُعد سعر البنك المركزي مؤشرًا رئيسيًا لحركة الدولار داخل القطاع المصرفي، حيث يتابع المتعاملون هذا السعر بشكل يومي لما له من تأثير مباشر على أسعار البيع والشراء داخل البنوك الحكومية والخاصة.

الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري استقراره خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل 47.22 جنيه للبيع، و47.12 جنيه للشراء، دون أي تغيير يُذكر مقارنة بالتحديثات الأخيرة، ويُعد البنك الأهلي من أكثر البنوك التي تشهد إقبالًا من العملاء نظرًا لانتشاره الواسع على مستوى الجمهورية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 12 يناير 2026، ليسجل 47.22 جنيه للبيع، و47.12 جنيه للشراء، وهو نفس المستوى السعري المسجل في عدد من البنوك الكبرى الأخرى.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي CIB، فقد سجل سعر الدولار اليوم الإثنين، نحو 47.22 جنيه للبيع، و47.12 جنيه للشراء، ليواصل السعر استقراره داخل البنك، الذي يُعد من أبرز البنوك الخاصة في السوق المصرية.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

أظهرت شاشات بنك الإسكندرية تسجيل سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين 2026 عند 50.41 جنيه للبيع، و50.31 جنيه للشراء، وذلك وفق البيانات الواردة، وهو ما يبرز تباينًا في مستويات الأسعار المعلنة داخل بعض البنوك.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم الاثنين 12 يناير 2026 نحو 47.20 جنيه للبيع، و47.10 جنيه للشراء، ليحافظ البنك على مستوى قريب من متوسط الأسعار السائدة داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.22 جنيه للبيع، و47.12 جنيه للشراء، ليستقر السعر دون تغييرات، متماشيًا مع الاتجاه العام لأسعار الدولار داخل أغلب البنوك العاملة في مصر.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

حركة الدولار اليوم

يعكس استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 12 يناير 2026 حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، في ظل ترقب المتعاملين لأي مستجدات قد تؤثر على حركة العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع متابعة القرارات الاقتصادية والتطورات المالية المؤثرة على السوق المحلي.









