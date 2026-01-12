أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب

قدم الإعلامي أحمد موسى التحية لرئيس مجلس النواب السابق المستشار حنفي الجبالي، ووكيلي مجلس النواب في دورته السابقة، وبالأخص النائب البرلماني الكبير محمد أبو العينين، الذي بذل جهودا كبيرة في الفترة البرلمانية الماضية، ومستمر في خدمة مصر والمصريين.

وأثني موسي على تقديم ثلاث نائبات جلسة اليوم من مجلس النواب لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري.

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

كما من المقرر أن يستضيف الدكتور علي الدين هلال، علاوة علي مناقشة ما جري في أولى جلسات مجلس النواب الجديد واختيار رئيس المجلس ووكيلي النواب بالانتخاب .