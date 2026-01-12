لماذا تبكي بعض الأمهات بعد سن الأربعين .. أخصائي نفسي يجيب

قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية إن البكاء المتكرر لدى بعض الأمهات بعد سن الأربعين يعد حالة نفسية شائعة ولا يشير بالضرورة إلى اضطراب نفسي خطير كما يعتقد البعض مؤكدا أن الأمر يرتبط بمجموعة من التغيرات النفسية والبيولوجية والاجتماعية التي تمر بها المرأة في هذه المرحلة العمرية.

لماذا تبكي بعض الأمهات بعد سن الأربعين؟

أخصائي نفسي ..يوضح لماذا تبكي بعض الأمهات بعد سن الأربعين

وأوضح الدكتور محمد هاني، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المرأة بعد الأربعين تبدأ في مواجهة مرحلة جديدة من حياتها تختلف تماما عما سبقها حيث تقل الضغوط اليومية المرتبطة بتربية الأبناء بشكل مباشر ويظهر ما يعرف نفسيا بإعادة تقييم الذات والحياة وهو ما ينعكس أحيانا في صورة حزن أو بكاء مفاجئ.

تغيرات هرمونية تؤثر على الحالة النفسية

وأشار أخصائي الصحة النفسية إلى أن التغيرات الهرمونية التدريجية التي تبدأ بعد الأربعين تلعب دورا مهما في تقلب المزاج وزيادة الحساسية العاطفية لدى المرأة

لافتا إلى أن هذه التغيرات تؤثر بشكل مباشر على كيمياء المخ المرتبطة بالمشاعر والانفعالات.

وأكد أن هذه التغيرات طبيعية ولا يجب تفسيرها على أنها ضعف نفسي أو عدم اتزان.

تراكم الضغوط القديمة يظهر في هذه المرحلة

أخصائي نفسي ..يوضح لماذا تبكي بعض الأمهات بعد سن الأربعين

وأضاف الدكتور محمد هاني أن كثيرا من الأمهات يمررن بسنوات طويلة من الكتمان وتحمل المسؤوليات دون تفريغ نفسي حقيقي.

ومع تقدم العمر وهدوء إيقاع الحياة، تظهر هذه الضغوط المكبوتة دفعة واحدة، ويكون البكاء أحد أشكال التعبير عنها.

وأوضح أن هذه الحالة تعرف نفسيا بالتفريغ الانفعالي المتأخر.

هل بكاء الأم بعد الأربعين علامة اكتئاب

أكد أخصائي الصحة النفسية أن البكاء وحده لا يعد تشخيصا للاكتئاب مشيرا إلى أن القلق الحقيقي يبدأ في حال استمرار الحزن لفترات طويلة مع فقدان الرغبة في الحياة واضطراب النوم والعزلة الاجتماعية.

وشدد على أهمية التفرقة بين الحزن الطبيعي المرتبط بمرحلة عمرية وبين الاضطرابات النفسية التي تحتاج إلى تدخل متخصص.

نصائح مهمة للأمهات في هذه المرحلة

وجه الدكتور محمد هاني عددا من النصائح للأمهات بعد الأربعين أبرزها

عدم إنكار المشاعر أو كبتها

الاهتمام بالصحة النفسية كما يتم الاهتمام بالصحة الجسدية

ممارسة أنشطة شخصية وهوايات مؤجلة

التحدث مع شخص موثوق أو متخصص عند الشعور بالضغط

وأكد أن طلب الدعم النفسي لا يعد ضعفا بل خطوة وعي ونضج.