بيج رامي يزور مدير جولدز جيم في المستشفى بعد إطلاق النار عليه

حرص بيج رامي على زيارة محمد شريف “الديزل” مدير جولدز جيم في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وإلى جانبه كشف محمد شريف، المعروف بـ «الديزل» ضحية الاعتداء عليه بجيم شهير في الشيخ زايد، خلال أول مداخلة هاتفية له بعد تعرضه للإصابة بطلق ناري في القدم من أحد الأشخاص بسبب مشكلة بالجيم تفاصيل جديدة عن الواقعة.

المشاجرة حدثت بين متدربين داخل الجيم

وأوضح أن المشاجرة حدثت بين متدربين داخل الجيم ومالك الجيم أخبره بما حدث وطلب منه حل الأمور كعادته في فض الخلافات والسيطرة على الوضع هادئا بين المتدربين داخل الجيم، بسبب وجود أجهزة حديدية داخل الجيم، ففي حالة حدوث اشتباكات قد ينتج عنها مشكلات.

وأشار إلى أنه قرر عدم دخول هؤلاء الشباب للجيم لحين هدوء الأوضاع بينهم حتى لا يتكرر الخلاف، وبالفعل بعد حديثه مع الشباب تم الاستجابة.

وأوضح أن المتهم بإطلاق النار عليه، يدعي محمد عيد، تحدث مع صاحب الجيم وهو أحمد شريف، من أجل عودة الشباب للتدريب في الجيم، لكن بعد حديث طويل انتهى برفض دخول هؤلاء الشباب الجيم.

وبسؤاله عن المتهم في القضية محمد عيد، قال إنه تابع لأحد الشباب أصحاب المشكلة، وليس عضوا في الجيم، وأنه في اليوم التالي لحديثه مع مدير الجسم، جاءت الشباب أصحاب المشكلة الجيم من أجل التدريب، لكنه رفض دخولهم، وتحدث معهم بالذهاب لأي جيم آخر خلال فترة منعهم من الدخول لكنه تفاجأ باتصال من المتهم في القضية بعد أن استجاب الشباب أصحاب المشكلة له وخرجوا من الجم.

وأوضح أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم في القضية، يوجه له بعض الكلمات الخارجة بسبب منع الشباب من دخول الجيم، وبعد مشادة كلامية جاء له أمام الجيم وحدث الخلاف، معلقًا :" كان جاي للشر مش عشان يحل، وأن السلاح الناري كان بجانبه، ولم يتركه في السيارة الخاصة به".

وتابع أنه بعد مشادة كلامية أمام الجيم، هدده وبدأت الاشتباك باليد، وبعد ذلك سحب سلاحه وبدأ يوجه على صدره، لكنه أمسك بيده، وأبعد السلاح عنه، لكن هناك طلقة جاءت في قدمه.

وأنهى حديثه قائلا :" كان عايز يموتنى والطلقة جت في رجلي، وجرى على العربية التي كان بها مضرب بيسبول، وبدأ يضربني على رأسي".