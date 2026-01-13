كهنة إيبارشية حلوان يشاركون في احتفالات عيد الميلاد بمراكز التأهيل في 15 مايو

كلف نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، مجموعة من آباء كهنة الإيبارشية، والمسئولين عن خدمة النزلاء، للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد لعام ٢٠٢٦م، بمراكز الإصلاح والتأهيل بمدينة ١٥ مايو.

شهدت الزيارة حضور القداس الإلهي وافتقاد النزلاء، وذلك بالتنسيق مع نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس، أسقف مدينة ٦أكتوبر، وأوسيم، ومقرر اللجنة المجمعية للحماية المجتمعية والوقاية من الجريمة بالمجمع المقدس.

وقد ضم وفد إيبارشية حلوان والمعصرة كلًا من:

• القس شنودة رمسيس (كنيسة مارمرقس والأنبا شنودة رئيس المتوحدين ١٥مايو).

• القس مرقس رمسيس (كنيسة مارمرقس والأنبا شنودة رئيس المتوحدين ١٥مايو).

• القس فلتاؤس نجيب (كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بالمعصرة).

• القس نوفير سمير (كنيسة الآباء الرسل والأنبا كاراس السائح بالمشروع الأمريكي).

تأتي هذه المشاركة تعزيزاً لدور الكنيسة في تقديم الدعم الروحي والإنساني للنزلاء، ومشاركتهم فرحة الأعياد ضمن رؤية اللجنة المجمعية للرعاية والخدمة.

والجدير بالذكر أنه تم إلقاء كلمة روحية للنزلاء عن (الرجاء فى المسيح)، وكذلك توزيع الأغابي، والهدايا عليهم بتلك المناسبة.