قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كهنة إيبارشية حلوان يشاركون في احتفالات عيد الميلاد بمراكز التأهيل في 15 مايو

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

كلف نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، مجموعة من آباء كهنة الإيبارشية، والمسئولين عن خدمة النزلاء، للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد لعام ٢٠٢٦م، بمراكز الإصلاح والتأهيل بمدينة ١٥ مايو.

شهدت الزيارة حضور القداس الإلهي وافتقاد النزلاء، وذلك بالتنسيق مع نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس، أسقف مدينة ٦أكتوبر، وأوسيم، ومقرر اللجنة المجمعية للحماية المجتمعية والوقاية من الجريمة بالمجمع المقدس.

وقد ضم وفد إيبارشية حلوان والمعصرة كلًا من:
• القس شنودة رمسيس (كنيسة مارمرقس والأنبا شنودة رئيس المتوحدين ١٥مايو).
• القس مرقس رمسيس (كنيسة مارمرقس والأنبا شنودة رئيس المتوحدين ١٥مايو).
• القس فلتاؤس نجيب (كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بالمعصرة).
• القس نوفير سمير (كنيسة الآباء الرسل والأنبا كاراس السائح بالمشروع الأمريكي).

تأتي هذه المشاركة تعزيزاً لدور الكنيسة في تقديم الدعم الروحي والإنساني للنزلاء، ومشاركتهم فرحة الأعياد ضمن رؤية اللجنة المجمعية للرعاية والخدمة.

والجدير بالذكر أنه تم إلقاء كلمة روحية للنزلاء عن (الرجاء فى المسيح)، وكذلك توزيع الأغابي، والهدايا عليهم بتلك المناسبة.

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان إيبارشية حلوان عيد الميلاد المجيد القداس الإلهي الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12 يناير 2026 وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 12 يناير 2026.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال- ارشيفي

المكتب الإعلامي الحكومي : الاحتلال ارتكب 1193 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار

الدفاع الروسية: تدمير 6 مسيرات و39 مخبأ عسكريا أوكرانيا

الدفاع الروسية: تدمير 6 مسيرات و39 مخبأ عسكريا أوكرانيا

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

المستشار الألماني: العالم يشهد الأيام والأسابيع الأخيرة من حكم النظام الإيراني

بالصور

ندى كوسا ملكة جمال لبنان تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024

نورهان منصور تتجول بشوارع تركيا بإطلالة شتوية

نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا

الطقس اليوم.. تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع العواصف وتقلبات الجو

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد