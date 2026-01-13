عضو الشيوخ: مشهد تاريخي لقيادة 3 سيدات الجلسة الافتتاحية للبرلمان

أشاد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ بالمشهد التاريخي الذي شهده مجلس النواب اليوم، والمتمثل في وقوف 3 سيدات على منصة البرلمان لقيادة الجلسة الافتتاحية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

وأكد النائب أن هذا المشهد لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل رسالة واضحة تعكس ما وصلت إليه المرأة المصرية من مكانة وثقة وقدرة على القيادة والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار الوطني، بفضل إرادة سياسية واعية آمنت بدور المرأة كشريك أصيل في بناء الدولة الحديثة.

وأوضح عبد الحميد أن هذا المشهد المشرف يجسد تطورًا حقيقيًا في الممارسة الديمقراطية، ويعكس تحولًا عميقًا في الثقافة البرلمانية المصرية التي باتت تقوم على الكفاءة والاستحقاق دون تمييز.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن هذا اليوم سيظل علامة مضيئة في تاريخ البرلمان المصري، ودافعًا قويًا لمزيد من التمكين والمشاركة للمرأة في مختلف مواقع المسؤولية، بما يعزز من قوة الدولة وتماسكها ويعبر عن روح الجمهورية الجديدة.