مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو

نشر موقع “صدى البلد” ، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.



يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى 5211 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6040 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6949 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 48640 جنيها.



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 13 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم





الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.20 جنيه

سعر الشراء: 47.10 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.16 جنيه

سعر الشراء: 55.04 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.59 جنيه

سعر الشراء: 63.44 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.58 جنيه

سعر الشراء: 12.56 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.85 جنيه

سعر الشراء: 12.82 جنيه



وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية اليوم تشهد تحسنًا نسبيًا مقارنة بيوم أمس، الذي مثّل ذروة التقلبات الجوية وفقًا لتوقعات الهيئة.

وأوضحت خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن ما شهدته البلاد من رياح قوية وأتربة كان نتيجة تأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى جانب منخفض سطحي على البحر المتوسط، ما أدى إلى نشاط رياح جنوبية تجاوزت سرعتها في بعض المناطق 60 كيلومترًا في الساعة، وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر في بعض المحافظات.

تأثير المنخفض الجوي



وأضافت غانم أن تأثير المنخفض الجوي بدأ اليوم في التراجع، حيث تنخفض شدة الرياح لتتراوح سرعتها بين 35 و45 كيلومترًا في الساعة، مع تحول اتجاهها إلى شمالي أو شمالي غربي، ما يقلل من فرص إثارة الأتربة والرمال بشكل كبير، مع استمرار الإحساس ببرودة الطقس نتيجة نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن المحافظات الداخلية تأثرت أمس بشكل أكبر بالأتربة، بينما كانت المحافظات الساحلية الأكثر تأثرًا بسقوط الأمطار، التي ما زالت مستمرة اليوم على فترات، وقد تكون متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية.