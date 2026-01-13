قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب 130 ألف جنيه.. خالد الصاوي يحجز على أموال ممدوح شاهين.. ورد قوي من المنتج "القصة الكاملة"
100 طفل شهيد| الاحتلال يقتل رضع غزةبردًا.. ومزيد من الضحايا خلال أيام
كاف يكشف عن أسماء طاقم حكام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
توك شو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” ، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.


يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

الذهب


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى  5211 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6040 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6949 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 48640 جنيها.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 13 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.20 جنيه
سعر الشراء: 47.10 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.16 جنيه

سعر الشراء: 55.04 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.59 جنيه

سعر الشراء: 63.44 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.58 جنيه

سعر الشراء: 12.56 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.85 جنيه

سعر الشراء: 12.82 جنيه


وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية اليوم تشهد تحسنًا نسبيًا مقارنة بيوم أمس، الذي مثّل ذروة التقلبات الجوية وفقًا لتوقعات الهيئة.

وأوضحت خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن ما شهدته البلاد من رياح قوية وأتربة كان نتيجة تأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى جانب منخفض سطحي على البحر المتوسط، ما أدى إلى نشاط رياح جنوبية تجاوزت سرعتها في بعض المناطق 60 كيلومترًا في الساعة، وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر في بعض المحافظات.

تأثير المنخفض الجوي

وأضافت غانم أن تأثير المنخفض الجوي بدأ اليوم في التراجع، حيث تنخفض شدة الرياح لتتراوح سرعتها بين 35 و45 كيلومترًا في الساعة، مع تحول اتجاهها إلى شمالي أو شمالي غربي، ما يقلل من فرص إثارة الأتربة والرمال بشكل كبير، مع استمرار الإحساس ببرودة الطقس نتيجة نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن المحافظات الداخلية تأثرت أمس بشكل أكبر بالأتربة، بينما كانت المحافظات الساحلية الأكثر تأثرًا بسقوط الأمطار، التي ما زالت مستمرة اليوم على فترات، وقد تكون متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية.

أسعار الذهب الذهب والدولار الطقس حالة الطقس

