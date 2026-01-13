قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
إدارة ترمب تدرج 3 فروع من جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني : مجلس النواب شريك أساسي في دعم الدولة لاستكمال مسيرة التنمية

عبد الرحمن سرحان

أكد مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، أن أداء اليمين الدستورية مع انطلاق أعمال الفصل التشريعي الجديد يمثل لحظة فارقة ومسؤولية وطنية كبيرة تستوجب العمل بكل جدية وإخلاص من أجل خدمة المواطن المصري ودعم مسيرة الدولة نحو التنمية الشاملة.

وأوضح البنا أن مجلس النواب في مرحلته الجديدة يقع على عاتقه دور محوري في مساندة الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استكمال مشروعات البناء والتنمية، وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود التشريعية والرقابية لإصدار القوانين الداعمة للاستثمار، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن البرلمان سيعمل خلال الفصل التشريعي الحالي على تهيئة مناخ تشريعي داعم للإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي تنفذها الدولة، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة، ودعم خطط الدولة في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والنقل.

وشدد على أن خدمة المواطن ستظل في صدارة أولوياته داخل المجلس، سواء من خلال دوره التشريعي أو الرقابي أو عبر التواصل المستمر مع أبناء دائرته، مؤكدًا التزامه الكامل بنقل مطالب المواطنين والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع أجهزة الدولة.

واشار  إلى  أن مجلس النواب سيكون شريكًا رئيسيًا في حماية مكتسبات الدولة المصرية، ودعم استقرارها، والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وأمانًا للمواطنين.

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

منتخب مصر

حلم البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

تنفيذ 14 مشروعاً بقطاع تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية بالشرقية

ترعه
ترعه
ترعه

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة ورياح ودرجات حرارة تصل إلى 5

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

