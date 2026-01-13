نموذج حضاري يجسد أهداف مبادرة حياة كريمة .. متضررو السيول بالصف يتسلمون عقود 256 وحدة سكنية كاملة التجهيز

كست السعادة والفرحة وجوه الأهالي المتضررين من السيول بمركز ومدينة الصف التابعة لمحافظة الجيزة، وسيطرت الزغاريد على المشهد، أثناء تسليم عقود الوحدات السكنية كاملة التجهيز والفرش لـ 256 أسرة من أهالي مشروع إسكان الديسمي الحضاري من متضرري السيول بمركز ومدينة الصف إلى جانب عقود حظائر تربية ورعاية الماشية الخاصة بكل أسرة.

وفي كلمته خلال مراسم التسليم وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاقه مبادرة «حياة كريمة» ورعاية فعالياتها والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة بمستوى المعيشة داخل القرى وتحويل مجتمعات بسيطة إلى مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات ومن بينها مشروع إسكان الديسمي الحضاري بمركز ومدينة الصف.

كما توجّه محافظ الجيزة بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتبني الحكومة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق المستهدف منها مثمنًا جهود كافة الأجهزة والهيئات المشاركة وعلى رأسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لما بذلته من جهود كبيرة لتنفيذ هذا الحجم الضخم من المشروعات القومية في مختلف محافظات الجمهورية في وقت قياسي.

وأكد المهندس عادل النجار أن الدولة نجحت من خلال مشروع إسكان الديسمي في تقديم نموذج متكامل للمجتمعات العمرانية الحديثة داخل القرى، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحافظ على الطابع الريفي، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد أحد النماذج المتميزة التي تجسد الأهداف الحقيقية لمبادرة «حياة كريمة».

وأضاف المحافظ أن المشروع يضم 256 وحدة سكنية، تبلغ مساحة كل وحدة 120 مترًا مربعًا، إلى جانب 256 حظيرة ماشية بمساحة 90 مترًا مربعًا لكل منها، فضلًا عن مرافق خدمية متكاملة شملت خزان مياه شرب بسعة 750 مترًا مكعبًا، وخزان ري للزراعات والحدائق بسعة 250 مترًا مكعبًا، ومحطة محولات كهرباء بطاقة 1.6 ميجا فولت أمبير، بالإضافة إلى محطة معالجة ورفع الصرف الصحي.

وأوضح محافظ الجيزة أن المشروع تضمن أيضًا مرافق خدمية ومعيشية متكاملة، من بينها سوق حضاري، ونقطة شرطة، ومركز شباب على مساحة 5000 متر مربع وموقف حضاري لسيارات السرفيس لربط المدينة بمحيطها، فضلًا عن مجمع مدارس يضم مختلف المراحل التعليمية بدءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

وأكد المحافظ أن تنفيذ المشروع جاء وفق رؤية متكاملة تراعي توفير السكن الملائم والخدمات الأساسية وفرص الاستقرار الاقتصادي للأسر المستفيدة بما يعكس حرص الدولة على الانتقال من مفهوم الإغاثة المؤقتة إلى التنمية المستدامة وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

بدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني تلاه عرض فيلم تسجيلي تناول حجم الإنجاز الذي تحقق بالمشروع واستعرض المرافق والخدمات التي تم تنفيذها ثم الاستماع إلى كلمات كبار الحضور، أعقبها مراسم تسليم العقود للمستفيدين.



وشهدت مراسم تسليم العقود، عقب ذلك اصطحاب محافظ الجيزة للحضور في جولة تفقدية لمكونات مشروع إسكان الديسمي، شملت مجمع المدارس، وموقف السرفيس، وعددًا من الحظائر والوحدات السكنية، حيث حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين والتعرف على مستوى رضاهم عن المشروع، مؤكدًا لهم استمرار دعم الدولة وحرصها على توفير سبل العيش الكريم لهم ولأسرهم، تحقيقًا لمبدأ «الحياة الكريمة» الذي تستهدفه رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.