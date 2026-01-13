مفاجأة.. شوبير يكشف عن صفقة جديدة للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن صفقة جديدة للنادي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب شوبير : عمر كمال وغالبا محمد عبد الله إعارة إلى سيراميكا ومروان عثمان على أبواب الأهلي.

ويترقب جمهور النادي الأهلي المواجهة المقبلة لفريقه أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس المقبل.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت مهم لكلا الفريقين، في ظل سعي كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على التأهل للدور التالي من البطولة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

من المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش حصريًا عبر شاشة قناة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء مباشرة والاستمتاع بأحداثه.