الأهلي يتقدم رسميا لضم النيجيري ستانلي نجم الترجي الجرجيسي

كشفت بعض الصحف التونسيه أن مسئولو النادي الأهلي أرسلو عرضا رسميًا إلى نادي الترجي الجرجيسي التونسي لضم المهاجم النيجيري أوجو ستانلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية يناير.

وأكد موقع «فوت 24» التونسي، إن نادي الترجي الجرجيسي قد وافق على انتقال لاعب أوجو ستانلي إلى نادي مولودية وهران الجزائري في وقت سابق قبل التراجع وتجميد الصفقة بسبب وصول عرض رسمي من النادي الأهلي المصري بجانب عرض آخر من نادي المغرب الفاسي.

وجاء في تقرير الموقع : “ترجي الجنوب يتراجع عن التفريط في أوجو ستانلي لمولدية وهران بعد وصول عرضين من الأهلي المصري والمغرب الفاسي”.