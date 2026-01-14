قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
مشروع الحزام والطريق.. انهيار رافعة على قطار في تايلاند يسفر عن مصرع 22 شخصًا
مواجهة حاسمة.. منتخب مصر يسعى للانتقـ.ـام من السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
ربنا يديكي على قد طيبة قلبك .. ليلى علوي توجّه رسالة لـ «درة» في عيد ميلادها
الجيش السوري و«قسد» يُعلنان تجدّد القتــ.ـال في شرق حلب
ترامب يعتزم ⁠سحب الجنسية من أي مهاجر أدين ​بالاحتيال
6 لاعبين مهددين بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا حال تأهل الفراعنة | تعرّف عليهم
جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 .. القنوات الناقلة
باحث: تصنيف «الإخوان» كجماعة إرهابية دولية يفتح الباب لمُلاحقة قياداتها وأموالها عالميًا
3 ظواهر جوية.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
الإفتاء تحسم جدل مشروعية الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
تكنولوجيا وسيارات

ميني آيسمان 2026 تظهر لأول مرة

ميني آيسمان موديل 2026
ميني آيسمان موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة ميني عن طرازها الجديد ميني آيسمان موديل 2026، وتنتمي آيسمان لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك تصميم جذاب وعصري .

ميني آيسمان موديل 2026

محرك ميني آيسمان موديل 2026

تحصل سيارة ميني آيسمان موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 42.5 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 181 حصان، ويمكنها قطه مسافة 309 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ميني آيسمان موديل 2026

ويوجد من سيارة ميني آيسمان موديل 2026 محرك اخر يستمد قوته من بطارية سعة 54.2 كيلووات/ساعة، وتخرج قوة 215 حصان، ويمكنها قطع مسافة 404 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.1 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ميني آيسمان موديل 2026

ميني آيسمان موديل 2026

تحتوي سيارة ميني آيسمان موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية جريئة، وخطوط انسيابية، وتم استبدال لوحة العدادات التقليدية بشاشة OLED دائرية مركزية فائقة الوضوح، وتم استخدام القماش المعاد تدويره على لوحة القيادة يعطي ملمس دافئ، وبها إضاءة محيطية، وبها نظام الترفيه أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وبها مساعد شخصي ذكي.

ميني آيسمان موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة ميني آيسمان موديل 2026 بها، نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وكاميرات محيطية لتسهيل الركن في المساحات الضيقة.

تاريخ شركة ميني في صناعة السيارات

ميني آيسمان موديل 2026

تأسست ميني عام 1959 في بريطانيا كسيارة صغيرة واقتصادية لتلبية حاجة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بتصميم ثوري من أليك إيسيجونيس، وحققت شهرة عالمية بفضل تصميمها العملي وأدائها الرياضي مع تعاون جون كوبر لإنتاج طرازات "كوبر" .

ميني آيسمان موديل 2026

وفي عام 2000 استحوذت عليها BMW، التي أطلقت جيل جديد حديثاً في عام 2001 حافظ على روحها الأصلية مع تحديثات كبيرة، مما حولها من سيارة شعبية إلى أيقونة عصرية، مع الحفاظ على صناعتها وتجميعها في المملكة المتحدة وأماكن أخرى .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

