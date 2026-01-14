ميني آيسمان 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة ميني عن طرازها الجديد ميني آيسمان موديل 2026، وتنتمي آيسمان لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك تصميم جذاب وعصري .

تحصل سيارة ميني آيسمان موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 42.5 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 181 حصان، ويمكنها قطه مسافة 309 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد من سيارة ميني آيسمان موديل 2026 محرك اخر يستمد قوته من بطارية سعة 54.2 كيلووات/ساعة، وتخرج قوة 215 حصان، ويمكنها قطع مسافة 404 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.1 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ميني آيسمان موديل 2026

تحتوي سيارة ميني آيسمان موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية جريئة، وخطوط انسيابية، وتم استبدال لوحة العدادات التقليدية بشاشة OLED دائرية مركزية فائقة الوضوح، وتم استخدام القماش المعاد تدويره على لوحة القيادة يعطي ملمس دافئ، وبها إضاءة محيطية، وبها نظام الترفيه أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وبها مساعد شخصي ذكي.

بالاضافة إلي ان سيارة ميني آيسمان موديل 2026 بها، نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وكاميرات محيطية لتسهيل الركن في المساحات الضيقة.

تاريخ شركة ميني في صناعة السيارات

تأسست ميني عام 1959 في بريطانيا كسيارة صغيرة واقتصادية لتلبية حاجة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بتصميم ثوري من أليك إيسيجونيس، وحققت شهرة عالمية بفضل تصميمها العملي وأدائها الرياضي مع تعاون جون كوبر لإنتاج طرازات "كوبر" .

وفي عام 2000 استحوذت عليها BMW، التي أطلقت جيل جديد حديثاً في عام 2001 حافظ على روحها الأصلية مع تحديثات كبيرة، مما حولها من سيارة شعبية إلى أيقونة عصرية، مع الحفاظ على صناعتها وتجميعها في المملكة المتحدة وأماكن أخرى .