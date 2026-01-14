بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 وقُرب حلول شهر رمضان.. انطلاق مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أطلقت وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية فعاليات المرحلة الـ (28) من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% ، وذلك إعتباراً من (15 يناير 2026 وحتى نهاية شهر فبراير) بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).



حيث تم التنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية ومسئولى كبرى السلاسل التجارية وأصحاب المطاعم ومحال الحلويات وموردى الفوانيس والياميش ولأول مرة تم التوسع فى أعداد الكيانات التجارية المشاركة فى المبادرة لتصل إلى (3125 فرع للسلاسل التجارية – 172 شادر رئيسى وفرعى – 107 قوافل متحركة – 877 فرع مطعم – 416 فرع حلويات) "بإجمالى 4697 منفذ".. بمختلف محافظات الجمهورية .

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1300) منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.





وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.. وبالتزامن مع الإحتفال بعيد الشرطة الـ 74 وقُرب حلول شهر رمضان،