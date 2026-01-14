قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
مأساة بطولية.. قطار يدهس موظف محكمة بعدما أنقذ طفلة|وشاهد عيان يروي التفاصيل
وقف نزيف الدماء.. مصر ترأس الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز جهود السلام في السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح جراحة زراعة يد مبتورة بمستشفيات جامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى جامعة الزقازيق في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لزراعة يد مبتورة، في واحدة من العمليات النوعية التي تتطلب أعلى درجات المهارة والتكامل بين مختلف التخصصات الطبية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب، وبمتابعة الأستاذ الدكتور علاء نبيل الصادق رئيس قسم جراحة التجميل.

كانت مستشفيات جامعة الزقازيق قد استقبلت الحالة عقب تحويلها بشكل عاجل من مستشفى أبو حماد، حيث جرى التعامل معها فورًا وفق بروتوكولات الطوارئ المتقدمة، مع سرعة تجهيز المريض وغرفة العمليات طبقًا لأعلى معايير الجراحات الميكروسكوبية.

وأُجريت الجراحة يوم الجمعة الموافق ٢٧ ديسمبر الماضي، واستغرقت نحو ١٢ ساعة متواصلة من العمل الجراحي الدقيق والمتكامل، وشملت العملية توصيل الشرايين والأوردة لإعادة الدورة الدموية إلى اليد المزروعة، بالإضافة إلى توصيل الأوتار والأعصاب، وتثبيت العظام بدقة متناهية، بما يضمن استعادة الوظائف الحيوية للطرف المصاب.

وبعد مرور ١٥ يومًا من المتابعة الطبية الدقيقة والمستمرة، أكد الفريق المعالج استقرار الحالة الصحية للمريض واليد المزروعة، مع وجود مؤشرات طبية مطمئنة على نجاح التدخل الجراحي.

وقد شارك في هذا الإنجاز فريق طبي متعدد التخصصات من قسم جراحة التجميل ضم كلٌّ من: الدكتور محمود جودة – مدرس جراحة التجميل، والدكتور محمد خالد طلعت – مدرس مساعد جراحة التجميل، والأطباء النواب: الدكتور أحمد علي، والدكتور أحمد جمال، والدكتور محمد شيرين، والدكتورة بسنت زيتون، والدكتورة لقاء حجاج، كما شارك من فريق التخدير كلٌّ من: الدكتورة سمر حمدي نائب تخدير، والدكتورة سما حسين، ومن قسم جراحة العظام كلٌّ من: الدكتورة إسلام سعيد، والأطباء النواب الدكتورة محمد السنجهاوي، والدكتور عبد الرحمن بغدادي، والدكتور محمد أشرف. فضلاً عن مشاركة فريق التمريض الذي قام بدور محوري في نجاح العملية والمتابعة، والذي ضم كلٌّ من: ميس إنصاف، مستر فرج، مستر أحمد سعيد.

فيما قام الأطباء المقيمون بقسم جراحة التجميل بكلية الطب – جامعة الزقازيق بدورًا أساسيًا في المتابعة الطبية المستمرة للحالة، وهي مرحلة لا تقل أهمية عن الجراحة ذاتها في ضمان استقرار الطرف المزروع والحفاظ على كفاءته الوظيفية.

ويأتي هذا النجاح في إطار الدعم الكامل الذي توليه إدارة جامعة الزقازيق للقطاع الطبي تحت قيادتها، بما يؤكد التزام الجامعة بدورها الرائد في تقديم رعاية صحية متقدمة وطب عالي التخصص، والمساهمة الفعالة في خدمة المجتمع.

الزقازيق جامعة الزقازيق إجراء جراحة دقيقة العمليات النوعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

أضرار النوم على البطن

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

المظاهرات في إيران

استخدموا الذخيرة الحية .. طبيب يروي لحظات القتـ.ـل الجماعي في شوارع إيران

ترشيحاتنا

بيت الزكاة والصدقات ينتهي من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والعبوات الغذائية في محافظات الدلتا

بيت الزكاة ينتهي من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والعبوات الغذائية في الدلتا

البحوث الإسلامية

لتحصين الأسرة وبناء الوعي.. البحوث الإسلاميَّة يُطلق حملة توعويَّة موسَّعة بعنوان «حصِّنوهم بالقيم»

الأزهر

من تراث حمروش.. كتاب «عوامل نمو اللغة العربية» يرى النور في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

بالصور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

مصنع
مصنع
مصنع

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد