مروة بوريص تنضم للجنة الطاقة بمجلس النواب: ملف استراتيجي في قلب أولوياتها البرلمانية

انضمت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، إلى لجنة الطاقة بالمجلس، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمامها بالملفات الحيوية التي تمس الأمن القومي والتنمية الاقتصادية للدولة المصرية.

وأوضحت النائبة أن قطاع الطاقة يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، مشددة على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر، والبناء على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت مروة بوريص أن انضمامها للجنة الطاقة يعكس حرصها على الإسهام الفعّال في دعم التشريعات والسياسات التي تعزز كفاءة القطاع، وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمار، وتدعم خطط الدولة لتحقيق الاستدامة وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة.

وشددت النائبة على أنها ستعمل داخل اللجنة بروح المسؤولية الوطنية، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، من أجل دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.