مراد مكرم يستعيد نصيحة والده: “التاجر الفاشل هو اللي يذم في بضاعة غيره”

شارك الفنان مراد مكرم جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك منشورًا مؤثرًا، استعاد فيه موقفًا من حياته مع والده الراحل، كشف من خلاله عن درس إنساني ومهني أثّر في مسيرته بالكامل.

وروى مكرم أن والده كان يرفض تمامًا التقليل من بضاعة أي منافس، حتى لو كانت أرخص أو مختلفة في الخامات، مؤكدًا أنه كان يرد دائمًا على المقارنات بعبارة: “برافو عليه، يمكن أشطر مني”، قبل أن يلخص فلسفته في جملة ظلّت عالقة بذهنه: “التاجر الفاشل هو اللي يذم في بضاعة غيره.”

وأوضح مراد مكرم أن والده علّمه كيف يروّج لبضاعته دون الإساءة للآخرين، معتبرًا أن هذا المبدأ لا يقتصر على التجارة فقط، بل يمتد إلى كل مجالات الحياة، قائلًا:

“اللي يذم في صوت غيره مغني فاشل، واللي يذم في تمثيل غيره ممثل فاشل، واللي يذم في تشطيبات غيره مقاول فاشل.”

واختتم مكرم منشوره برسالة مباشرة لمتابعيه: “خليك في بضاعتك ومالكش دعوة بغيرك.”

وكان قد أعلن الفنان والإعلامي مراد مكرم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن انتهاء تعاقده مع شبكة قنوات CBC، بعد سنوات من العمل المشترك.

وقال مراد مكرم في منشوره إن قرار الرحيل لم يكن سهلًا، مؤكدًا أن شبكة CBC لم تكن مجرد جهة عمل، بل مثّلت له “البيت الثاني”، لما وجده داخلها من دعم واحترام وروح عائلية بين جميع العاملين.

ووجّه مراد مكرم الشكر لكل من عمل معهم داخل الشبكة، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، من إدارات، وفِرق إعداد وإخراج وإنتاج، بالإضافة إلى زملائه الإعلاميين، مؤكدًا أن التجربة كانت محطة مهمة في مسيرته المهنية، تعلّم خلالها الكثير.

وأضاف أنه يغلق صفحة مهمة من حياته المهنية وهو ممتن لكل لحظة قضاها، مشيرًا إلى أنه يتطلع للمرحلة المقبلة بخبرة أكبر وهدوء وثقة.

واختتم رسالته بتوجيه الشكر للشبكة ولكل من شاركه الرحلة، مع وعد بلقاء وخطوة جديدة قريبًا