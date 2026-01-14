ختام الأربعاء.. اللون الأحمر يسيطر على أداء أسواق المال العربية

أداء أسواق المال العربية في ختام تعاملات الأربعاء:

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا

- بورصة مسقط ترتفع بنهاية اليوم

-أسواق المال الإماراتية تحقق خسائر 24 مليار درهم

-43 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية

سيطر اللون الأحمر علي أداء مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت بورصات السعودية، مسقط والبحرين وتراجعت قطر، الكويت، الإمارات ،الأردن ومصر

وخلال السطور التالية نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الأربعاء 14 يناير 2026.

سوق الأسهم السعودية

واصل سوق الأسهم السعودية "تداول" أداءه الإيجابي بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، ليسجل ارتفاعه السادس على التوالي، في ظل صعود شبه جماعي للقطاعات الكبرى، وسط استمرار تحسن السيولة.

وأنهى المؤشر العام للسوق "تاسي" تعاملاته مرتفعا 0.47% بمكاسب بلغت 51.52 نقطة، صعد بها إلى مستوى 10945.15 نقطة، بعدما استطاع أن يلامس حاجز الـ 11 ألف نقطة في منتصف الجلسة.

وارتفعت قيم التداول بنهاية التعاملات إلى 6.81 مقابل 6.05 مليار ريال قيمة تداولات أمس الثلاثاء، من خلال 373.932 مليون سهم مقارنة بـ 279.67 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

وشهد السوق الموازي أداء سلبيا، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.49%، بخسارة بلغت 116.82 نقطة، انخفضت به إلى مستوى 23551.47 نقطة.

مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 6223.77 نقطة، مرتفعا بمقدار 45.7 نقطة وبنسبة 0.74 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 6178.11 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 44 مليونا و977 ألفا و369 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 63.3 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 27 مليونا و540 ألفا و979 ريالا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.379 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 33.25 مليار ريال.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,045.38 بارتفاع وقدره 0.24 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 998.25 بارتفاع وقدره 2.35 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين و304 آلاف و329 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 691 ألفًا و967 دينارًا بحرينيًا جرى تنفيذها من خلال 79 صفقة.

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 63.39% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

أسواق المال الإماراتية

أغلقت أسواق المال الإماراتية(سوق أبوظبي للأوراق المالية و سوق دبي المالي) تعاملاتها اليوم علي تراجع مؤشراتها، وسجلت خسائر تقترب من 24 مليار درهم .

أنهي مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.519%، حيث أغلق المؤشر عند مستوى 10037.37 نقطة خاسراً 52.39 نقطة عن إغلاقه السابق.

سجلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً قدره 15.68 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، حيث انخفضت من 3.113 تريليون درهم في جلسة أمس إلى 3.098 تريليون درهم في جلسة اليوم.

فيما اختتم مؤشر سوق دبي المالي تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.9%، حيث أغلق المؤشر عند مستوى 6262.4 نقطة خاسراً 56.9 نقطة عن إغلاقه السابق.

وسجلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي تراجعاً بنحو 8.22 مليار درهم، حيث انخفضت من 1.023 تريليون درهم في جلسة أمس إلى 1.015 تريليون درهم بختام تعاملات لأربعاء.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء بتراجع جماعي لمؤشرات السوق، وسط ميل المستثمرين المصريين للشراء مقابل مبيعات قوية من المتعاملين العرب والأجانب، وخسائر في رأس المال السوقي بلغت 43 مليار جنيه.

EGX30: تراجع بنسبة 1.43% ليغلق عند 43058 نقطة.

EGX30 محدد الأوزان: هبط بنسبة 1.26% إلى 51871 نقطة.

EGX30 للعائد الكلي: انخفض 1.43% ليصل إلى 19580 نقطة.

EGX35-LV: نزل بنسبة 1.44% إلى 4525 نقطة.

EGX70 وEGX100: تراجعات قوية بلغت 2.44% و2.09% على التوالي.

مؤشر الشريعة الإسلامية: خسر 0.84% ليغلق عند 4553 نقطة.

رأس المال السوقي: انخفض 43 مليار جنيه ليصل إلى 2.980 تريليون جنيه.

مؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 18.56 نقطة، أي بنسبة 0.17 %، ليصل إلى مستوى 11210.66 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 135 مليونا و743 ألفا و750 سهما، بقيمة 432 مليونا و221 ألفا و810.959 ريال، عبر تنفيذ 43662 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، فيما انخفضت أسهم 35 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 671 مليارا و156 مليونا و817 ألفا و949.974 ريال، مقابل 671 مليارا و717 مليونا و942 ألفا و432.400 ريال، في الجلسة السابقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 6.91 نقطة بنسبة 0.08 % ليبلغ مستوى 8811.87 نقطة.

وتم تداول 229 مليون سهم عبر 17906 صفقات نقدية بقيمة 68.2 مليون دينار كويتي ".

في المقابل ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8.61 نقطة بنسبة 0.11 % ليبلغ مستوى 8143.81 نقطة من خلال تداول 100.2 مليون سهم عبر 8600 صفقة نقدية بقيمة 20.5 مليون دينار .

وانخفض مؤشر السوق الأول 11.04 نقطة بنسبة 0.12 % ليبلغ مستوى 9413.11 نقطة من خلال تداول 128.7 مليون سهم عبر 9306 صفقات بقيمة 47.7 مليون دينار .

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" 33.71 نقطة بنسبة 0.39 % ليبلغ مستوى 8651.43 نقطة من خلال تداول 70.07 مليون سهم عبر 5473 صفقة نقدية بقيمة 13.9 مليون دينار.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية، على انخفاض بنسبة 0.1%، لتصل إلى مستوى 3552.25 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 11.9 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3360 صفقة.