الفاتيكان يختتم سنة اليوبيل 2025 بإغلاق الباب المقدس في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان
لوفتهانزا الألمانية تبلغ موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
توك شو

نقيب السياحيين: المعارض الأثرية المصرية الخارجية تسهم في زيادة الإقبال السياحي

الأثار المصرية
الأثار المصرية
هاني حسين

أكد باسم حلقة نقيب السياحيين، أن السياحة الثقافية  تشكل عنصرا هاما في قطاع السياحة بمصر.

وقال باسم حلقة  في حواره على قناة " المحور"، :"   عقب افتتاح المتحف المصري الكبير أصبح هناك زيادة في اهتمام السائحين بالسياحة الثقافية وسياحة الآثار بمصر".


وتابع باسم حلقة :"  نحن حريصين على السير خلف وزارة الأثار في مسار المعارض الأثرية للقطع الأثرية المصرية التي تقام في مختلف دول العالم ".


وأكمل باسم حلقة :" يكون هناك حالة من الحماس لرؤية الأثار المصرية في المعارض الثقافية الخارجية التي يتم تنظيمها في العديد من دول العالم ". 


وتابع باسم حلقة :" المعارض الأثرية المصرية الخارجية تسهم في زيادة حركة السياحة وزيادة الإقبال الساحي لمصر".

واحتفلت وزارة السياحة والآثار اليوم بعيد الآثاريين، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تكريما لدروهم الهام في حفظ آثار مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد خالد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور أحمد غنيم رئيس مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، والدكتور الطيب عباس رئيس المتحف القومي للحضارة المصرية.

عيد الآثاريين المصريين

ووعد وزير السياحة والآثار شريف فتحى،باستكمال المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، من خلال استحداث الإدارات الإشرافية اللازمة وفقاً لاحتياجات العمل ومتطلباته، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة الإدارية.

السياحة المعارض الأثرية اخبار التوك شو نقيب السياحيين المعارض الاثرية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

الغش في الامتحانات

البحوث الإسلامية: الإسلام حرّم الغش بجميع صوره لما يترتب عليه من آثار سلبية تمس الفرد والمجتمع

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر عن عدم حصوله على نوبل: جائزتي المفضلة كتاب وقطعة خبز وكوب شاي وجلسة هادئة

دار الإفتاء

حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وتخصيصها بالطاعات.. الإفتاء توضح

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الفتح بالزقازيق

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

