نقيب السياحيين: المعارض الأثرية المصرية الخارجية تسهم في زيادة الإقبال السياحي

أكد باسم حلقة نقيب السياحيين، أن السياحة الثقافية تشكل عنصرا هاما في قطاع السياحة بمصر.

وقال باسم حلقة في حواره على قناة " المحور"، :" عقب افتتاح المتحف المصري الكبير أصبح هناك زيادة في اهتمام السائحين بالسياحة الثقافية وسياحة الآثار بمصر".



وتابع باسم حلقة :" نحن حريصين على السير خلف وزارة الأثار في مسار المعارض الأثرية للقطع الأثرية المصرية التي تقام في مختلف دول العالم ".



وأكمل باسم حلقة :" يكون هناك حالة من الحماس لرؤية الأثار المصرية في المعارض الثقافية الخارجية التي يتم تنظيمها في العديد من دول العالم ".



وتابع باسم حلقة :" المعارض الأثرية المصرية الخارجية تسهم في زيادة حركة السياحة وزيادة الإقبال الساحي لمصر".

واحتفلت وزارة السياحة والآثار اليوم بعيد الآثاريين، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تكريما لدروهم الهام في حفظ آثار مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد خالد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور أحمد غنيم رئيس مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، والدكتور الطيب عباس رئيس المتحف القومي للحضارة المصرية.

عيد الآثاريين المصريين

ووعد وزير السياحة والآثار شريف فتحى،باستكمال المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، من خلال استحداث الإدارات الإشرافية اللازمة وفقاً لاحتياجات العمل ومتطلباته، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة الإدارية.