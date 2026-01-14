كرم من الله وحالة حب.. مريم الباجوري تكشف أسرار تصدّر ميد تيرم التريند في أول تجربة إخراج

كشفت المخرجة الشابة مريم الباجوري عن كواليس النجاح اللافت الذي حققه مسلسل «ميد تيرم»، وتصدّره قوائم التريند منذ عرض حلقاته الأولى، وذلك في أولى تجاربها الإخراجية، مؤكدة أن ما تحقق هو في الأساس توفيق وكرم من الله، قبل أن يكون ثمرة جهد جماعي وحالة حب صادقة جمعت فريق العمل.

الخلافات أو الأزمات الإنتاجية

وأوضحت الباجوري خلال لقائها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة CBC أن موقع التصوير كان خاليًا تمامًا من الخلافات أو الأزمات الإنتاجية المعتادة، مشيرة إلى أن الأجواء اتسمت بالود والدعم المتبادل بين الممثلين والشركة المنتجة، ووصفت التجربة بأنها «قرفة حلوة»، مؤكدة إيمانها الدائم بأن «ما يخرج من القلب يصل إلى القلب».

خوض تجربة مسلسل من 30 حلقة

وعن تخوفها من خوض تجربة مسلسل من 30 حلقة، قالت مريم الباجوري إنها واجهت تحذيرات عديدة في البداية، خاصة بعد رفضها لأعمال قصيرة، لكنها لجأت إلى صلاة الاستخارة، وشعرت بطمأنينة كبيرة تجاه القصة والمسار الذي تسير فيه، مؤكدة أن وجود فريق محترم وداعم كان أحد أهم أسباب ثقتها ونجاح التجربة.