محمد أضا يطالب أبوريدة بتوفير الدعم الكامل للاعبي المنتخب في البطولات المقبلة

وجه الإعلامي محمد طارق أضا، رسالة هامة للمهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، عقب خسارة منتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال أضا خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن الوقت قد حان لبدء تنفيذ المشروع القومي للمنتخبات الذي أعلن عنه الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجميع لتوفير كل الاحتياجات والدعم الفني للاعبي المنتخب في البطولات المقبلة.

وأضاف أضا أن هناك العديد من الأكاديميات التي تستغل أحلام الناشئين، وتفرض عليهم مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 40 و50 ألف جنيه مقابل تحقيق حلمهم في السير على خطى نجوم مثل محمد صلاح، لكنه أشار إلى أن بعض هذه الأكاديميات تستغل اللاعبين مادياً دون تقديم الفائدة المطلوبة.

واختتم محمد طارق تصريحاته بالتأكيد على تقديره لجهود منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشيراً إلى الأداء المتميز الذي قدمه الفريق طوال منافسات بطولة أمم أفريقيا 2025 رغم الخسارة أمام السنغال.

