نستلهم منها قوة الإيمان.. المستشار عصام فريد يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية مصر 2030
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بدء الاحتفال بالتشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بحضور رئيس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع

بدأت، صباح اليوم، فعاليات الاحتفالية المقامة بمناسبة انطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات ووصول السفينة CMA CGM IRON التي تتبع الخط الملاحي العالمي CMA والقادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية في خطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير الميناء وذلك بعد مرور شهر على بدء التشغيل التجريبي للمحطة التي  يديرها تحالف ( هاتشيسون بورتس – CMA – COSCO Shipping ))..

 وتوجه رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من المسئولين إلى أرصفة المحطة؛ حيث تم الاستماع إلى عدد من الكلمات التي ألقاها كبار المسئولين، بحضور محافظ السويس، ورئيس هيئة قناة السويس، ونائب وزير النقل للنقل البحري، ومدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، ومعاون الوزير للنقل البحري، والعضو المنتدب والمدير الإقليمي لأوروبا ومصر هاتشيسون بورتس، والرئيس التنفيذي لشركة CMA لمحطات الحاويات، ورئيس مجلس إدارة شركة كوسكو شيبينج، ومُمثلي شركات هاتشيسون بورتس،CMA ، COSCO Shipping..

وألقى كاهو وونج"، الرئيس التنفيذى لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات، كلمة رحب فيها برئيس  الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. 

 وقال: إنه شرف عظيم أن أرحب بكم جميعاً اليوم في هذا الحفل للافتتاح التجاري. إن حضوركم معنا، لا سيما في هذه اللحظة المهمة من مسيرة محطتنا، يُضفي أهمية بالغة على هذه المناسبة، ويعكس قيمة ما نطلقه سوياً.

وأضاف  "كاهو وونج": يشرفني أن أخص بالترحيب رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. نحن ممتنون لانضمامكم إلينا اليوم؛ إذ نعتبر حضوركم تأكيداً قوياً على الدور المحوري الذي ستلعبه محطة (RSCT) في دعم الطموحات اللوجستية والصناعية لمنطقة السخنة.

ووصف  "كاهو وونج" الافتتاح التجاري لمحطة (RSCT) اليوم بأنه علامة فارقة مهمة تعكس سنوات من التخطيط والتعاون والعمل الدؤوب، والأهم أن هذا اليوم يمثل بداية رحلتنا التشغيلية كمحطة حاويات حديثة؛ فمهمتنا تتمثل في تقديم الدعم لسلاسل الإمداد وقيمة إضافية لعملائنا وشركائنا، ومنذ اليوم الأول، ينصب تركيزنا على عمليات التشغيل المتميزة ، ورضاء العملاء ، والسلامة ، والاستدامة.

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

