عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
رئيس البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
التضامن: مليون أسرة صرفت دعم تكافل وكرامة باليوم الأول عن يناير 2026
وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور
طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن
للموظف ذي الإعاقة.. إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر
نقل والدة شيماء جمال إلى قسم الطالبية بعد التحفظ عليها في محكمة الجيزة
طارق السيد يكشف سبب تحقيق مصر ثلاثية أمم إفريقيا مع حسن شحاتة
«الأرصاد»: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12
شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حمزة العيلي ينعى مايا عجيزة ووالدتها التي رحلت بعدها بـ ليلة

حمزة العيلي
حمزة العيلي
سارة عبد الله

طالب الفنان حمزة العيلي، جمهوره الدعاء لصديقته المقربة مايا عجيزة التى رحلت عن عالمنا، ووالدتها التي توفت بعد ليلة من رحيل الابنة.

وكتب العيلي عبر حسابه الرسمي: "رجاء دعواتكم الطيبة الصادقة في هذه الليلة لصديقتي العزيزة الغالية مايا عجيزة.. حزن كبير قوي يا مايا، رحمها الله وأسكنها جنة الفردوس"، مشيرًا إلى ما عُرفت به الراحلة من طيبة وأصالة ومحبة بين الجميع، وقلب أبيض، وحمد وشكر لله رغم معاناتها مع المرض".

وتابع العيلي عن وفاة والدتها: "إن القدر شاء أن ترحل مايا قبل والدتها، التي توفيت اليوم، سبحانك يارب ما سبتهاش غير ليلة".

ودعا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويلهم نجلها ياسين وزوجها وأهلها، مختتمًا بالدعاء: "ربنا يرحمكم ويسكنكم جنات النعيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

حمزة العيلي ينعي مايا عجيزة
مايا عجيزة حمزة العيلي الفنان حمزة العيلي

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

الدكتور محمد أبو العلا رضوان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب الناصري

في ذكرى الزعيم الخالد.. العربى الناصرى: جمال عبد الناصر مشروع أمة لا ذكرى عابرة

النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية

عمرو فهمي: قوة دور مصر للانتقال بالمرحلة الثانية لاتفاق غزة بادرة أمل للفلسطينيين

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

محمود فوزي يشيد بجهود «الخارجية» ومختلف مؤسسات الدولة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

