حمزة العيلي ينعى مايا عجيزة ووالدتها التي رحلت بعدها بـ ليلة

طالب الفنان حمزة العيلي، جمهوره الدعاء لصديقته المقربة مايا عجيزة التى رحلت عن عالمنا، ووالدتها التي توفت بعد ليلة من رحيل الابنة.

وكتب العيلي عبر حسابه الرسمي: "رجاء دعواتكم الطيبة الصادقة في هذه الليلة لصديقتي العزيزة الغالية مايا عجيزة.. حزن كبير قوي يا مايا، رحمها الله وأسكنها جنة الفردوس"، مشيرًا إلى ما عُرفت به الراحلة من طيبة وأصالة ومحبة بين الجميع، وقلب أبيض، وحمد وشكر لله رغم معاناتها مع المرض".

وتابع العيلي عن وفاة والدتها: "إن القدر شاء أن ترحل مايا قبل والدتها، التي توفيت اليوم، سبحانك يارب ما سبتهاش غير ليلة".

ودعا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويلهم نجلها ياسين وزوجها وأهلها، مختتمًا بالدعاء: "ربنا يرحمكم ويسكنكم جنات النعيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".