متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة

في أجواء عكست حالة من القبول والرضا بين الأهالي، جرى تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة من مشروع إسكان الديسمي الحضاري بمركز ومدينة الصف، من متضرري السيول، إلى جانب 256 عقدًا لحظائر تربية ورعاية الماشية المخصصة لكل أسرة، بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة من الاستقرار والأمان.

جهود الدولة لتوفير سكن ملائم

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم يلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، ويعكس توجهًا واضحًا نحو دعم المتضررين وتحسين أوضاعهم المعيشية، من خلال حلول تنموية مستدامة تتجاوز الإغاثة المؤقتة، وتضع المواطن في قلب عملية التنمية.

وتجسد هذه الخطوة أحد المحاور الأساسية لمبادرة حياة كريمة، التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة داخل القرى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمعات ريفية أكثر استقرارًا وتكاملًا، بما يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين في مختلف ربوع الجمهورية.