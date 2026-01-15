إزالة 7 حالات تعد على أراضٍ زراعية بحي وسط الإسكندرية

تمكّنت الأجهزة التنفيذية بالاسكندرية، من إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 1785 م2 بنطاق حي وسط، وذلك ضمن المرحلة الأولي من الموجة 28 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والاراضي الزراعية والبناء المخالف ، وتكليفات محافظ الاسكندرية احمد خالد بالحفاظ علي الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون .



وذكر حي وسط بالاسكندرية ، ان الادرات المختصة بالحي قامت بالتنسيق مع مديرية الامن ، بحملة تم خلالها تنفيذ ازالة ل 7 حالات تعد علي الاراضي الزراعية بيناتها كالاتي ، إزالة هنجر بمساحة 230 م² بقرية أبيس العاشرة – جزء (1) – حوشة (11) – جمعية التعمير ، إزالة هنجر بمساحة 400 م² بقرية أبيس العاشرة – جزء (1) – حوشة (9) – جمعية التعمير ، إزالة حوائط بدون سقف بمساحة تقارب 130 م² بقرية أبيس العاشرة – جزء (5) – حوشة (2) – جمعية السيوف ، إزالة هنجر بمساحة تقارب 125 م² بقرية أبيس العاشرة – جزء (7) – حوشة (5) – جمعية التعمير ، إزالة هنجر بمساحة تقارب 300 م² بقرية أبيس العاشرة – جزء (2) – حوشة (10) – جمعية التعمير ، إزالة أسوار علي قطعة ارض 200 م تقريبا بقرية أبيس السابعة – جزء (10) – حوشة (1) – جمعية السعادة ، إزالة أسوار وبوابة حديدية علي مساحة 400 م بقرية أبيس السابعة – جزء (10) – حوشة (1) – جمعية السعادة.



وتم تسليم جميع مواقع وقرارات الإزالة إلى مقاول الهدم والإزالة التابع للحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.



واكد الحي ان هذه الازالات تأتي في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على أراضيها وحماية الرقعة الزراعية، وضمان تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين.