كاتب: قناة السويس الاقتصادية منصة جذب استثمار أجنبي قوية

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين إن منطقة قناة السويس الاقتصادية أصبحت واحدة من أهم نقاط الجذب الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، ليس فقط لموقعها الجغرافي المتميز، ولكن أيضًا بفضل الحزمة المتكاملة من التشريعات الاقتصادية الحديثة التي أعادت تعريف الاستثمار في المنطقة الحيوية.

وأضاف عز الدين، خلال تصريحات عبر فضائية "إكسترا لايف"، أن هذه التطورات انعكست بشكل واضح على زيادة أعداد الشركات العاملة في المنطقة، بالإضافة إلى نوعية الاستثمارات المستقطبة، خصوصًا الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.

الترويج المكثف والدعم السياسي لتعزيز الاستثمار

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن اتساع نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب التشريعات المرنة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين العرب والأجانب، ساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة الاستثمار وكسر النمط التقليدي، خاصة في المشروعات الاستراتيجية التي تستفيد من المزايا التنافسية الفريدة للمنطقة.

وأكد عز الدين أن الدعم المباشر من القيادة السياسية، إضافة إلى جهود الترويج المكثفة للمنطقة الاقتصادية، ساعد في تغيير الصورة الذهنية للاستثمار في مصر عمومًا وفي قناة السويس بشكل خاص، مؤكدًا أن المنطقة أصبحت منصة صناعية ولوجستية عالمية قادرة على جذب رؤوس الأموال وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.