عودة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق بنها - كفر شكر

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها بطريق بنها كفر شكر بنطاق مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بعد اصطدام سيارة نقل محملة بالحديد، بعامود إنارة على الطريق بمنطقة عزبة أبو فرج، ما تسبب في كسره.

وعلى الفور انتقل فريق من كهرباء مدينة بنها إلى مكان العامود، وتم عمل الصيانة واستبداله حفاظا على أعمال الإنارة بالمنطقة، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

سلامة المواطنين

وقال وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها بالقليوبية، أنه ورد لغرفة الازمات بالمجلس شكوى تفيد باصطدام سيارة نقل مُحمَّلة بحديد بعمود إنارة بالطريق الزراعي، بجوار كوبري المشاة بمنطقة عزبة أبو فرج، وتم على الفور الانتقال إلى موقع الحادث لمعاينته، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وبناءً على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.



وتابع رئيس مدينة بنها أنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مع تأمين الموقع حفاظًا على سلامة المواطنين، والتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها حفاظًا على الأمن والسلامة العامة.