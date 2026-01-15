نقيب المحامين يعقد اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية قبل انطلاق العملية الانتخابية

عقد الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعاً بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة لمناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات الخاصة بانطلاق العملية الانتخابية للمرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية.

وخلال الاجتماع تم استعراض كافة الإجراءات التنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات.

وأكد نقيب المحامين، على أهمية التعاون بين أعضاء المجلس لضمان انتظام العملية الانتخابية وتوفير كافة التسهيلات للمحامين المشاركين في التصويت، مشدداً على التزام النقابة بكافة القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.

الجدير بالذكر أن انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية، ستنطلق يوم السبت المقبل، الموافق 17 يناير.