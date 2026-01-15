قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
بعد إعلان "ويتكوف" واتفاق الفصائل.. تحرك فلسطيني حاسم في مصر لإدارة قطاع غزة
ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟
سائح فرنسي يكتشف كنزاً ثميناً تحت أقدامه بالصدفة.. ماذا وجد؟
النقل تعلن تحديث أسعار تذاكر القطارات| القائمة الجديدة للصعيد والإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النصف الأول من يناير.. الزراعة: إزالة 53 حالة تعدي وتطهير 13 مسقى و 16 مصرفا

الزراعة
الزراعة
شيماء مجدي

كشفت قطاع استصلاح الأراضي، عن أنه تم إزالة نحو 53 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة في المهد على مساحة إجمالية بلغت 19,086 متر مربع، خلال النصف الأول من يناير، فضلا عن التعامل مع (42) نقطة متغير مكاني بمركز الحمام ومراقبتي بنجر السكر ومطروح، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.


وقال الدكتور ناجح فوزي رئيس القطاع، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود القطاع، وأنشطته، والعمل الميداني بكافة المراقبات لتقديم الدعم الفني والخدمي للمنتج الزراعي، بما يخدم أهداف الأمن الغذائي القومي.


وأشار إلى ان النصف الأول من شهر يناير الجاري، تم تكثيف الجهود في ملفات حماية الرقعة الزراعية، وتطوير البنية التحتية للري، ودعم المزارعين من خلال الأنشطة الإرشادية والميدانية.

واضاف أنه تم إجراء جولات تفقدية شملت مراقبة شرق القناة لمتابعة سير العمل بالجمعيات الزراعية. 

كما عقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس الإدارات بـ جنوب التحرير، حيث تم التأكيد على الأولوية القصوى لمتابعة صرف الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين بانتظام.

وأوضح رئيس القطاع، أن تلك الفترة قد شهدت طفرة إرشادية ومدارس حقلية لدعم الإنتاجية، حيث كثف القطاع أنشطته التوعوية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي، حيث تم تنفيذ: 24 ندوة إرشادية ومؤتمر زراعي ميداني ببني سويف ركز على أحدث طرق مكافحة حشائش القمح لموسم 2025-2026، فضلا عن 23 مدرسة حقلية و15 زيارة ميدانية بمراقبات الدقهلية وغرب النوبارية لمحاصيل (القمح، البنجر، الفول)، إضافة الى تدريبات متخصصة حول الممارسات الزراعية الجيدة للفراولة في ظل التغيرات المناخية، ودورات في الإنتاج الحيواني بمراقبة بنجر السكر.

وتابع أنه تم  تطهير نحو 13 مسقى فرعياً بطول 12.5 كم، و16 مصرفاً بطول 19.5 كم في مراقبات (بنجر السكر، شمال البحيرة، الفيوم، وكفر الشيخ)، لافتا إلى أنه تم أيضا تعديل مناسيب المساقي بقرية "آدم" بطيبة، وتركيب بوابات ري رئيسية بالتنسيق مع إدارة ري النصر بمراقبة بنجر السكر.

 زراعات القمح

وأشار فوزي إلى أنه تم التنسيق بين جمعيه تسويق الخضر والفاكهه ببنجر السكر واحد المستثمرين بإنشاء مناشر لتجفيف الطماطم بمدينه الاقصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، لافتا إلى مواصلة متابعة زراعات القمح، الطماطم، بنجر السكر بالمناطق التابعة، كما تم عقد نحو 18 جمعيه عموميه عاديه وغير عاديه بمراقبات (الفيوم-بنجر السكر- بورسعيد- الاسماعيليه-طيبه)

استصلاح الأراضي الإجراءات القانونية وزير الزراعة الأمن الغذائي الجمعيات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

المتهمين

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

ترشيحاتنا

الأزهر الشريف

أزهري : الإلحاد مذكور بالقرآن والسنة .. ولا مشكلات في طرحه بفيلم

محافظ الأقصر

محافظ الأقصر: زيارة رئيس الوزراء للصعيد مهمة وشهدت تفقد مشروعات خدمية وصحية بالمحافظة

إيران

الخارجية الأمريكية: سنواصل منع إيران من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي طالما استمرت في قمع شعبها

بالصور

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد