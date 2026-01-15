النصف الأول من يناير.. الزراعة: إزالة 53 حالة تعدي وتطهير 13 مسقى و 16 مصرفا

كشفت قطاع استصلاح الأراضي، عن أنه تم إزالة نحو 53 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة في المهد على مساحة إجمالية بلغت 19,086 متر مربع، خلال النصف الأول من يناير، فضلا عن التعامل مع (42) نقطة متغير مكاني بمركز الحمام ومراقبتي بنجر السكر ومطروح، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.



وقال الدكتور ناجح فوزي رئيس القطاع، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود القطاع، وأنشطته، والعمل الميداني بكافة المراقبات لتقديم الدعم الفني والخدمي للمنتج الزراعي، بما يخدم أهداف الأمن الغذائي القومي.



وأشار إلى ان النصف الأول من شهر يناير الجاري، تم تكثيف الجهود في ملفات حماية الرقعة الزراعية، وتطوير البنية التحتية للري، ودعم المزارعين من خلال الأنشطة الإرشادية والميدانية.

واضاف أنه تم إجراء جولات تفقدية شملت مراقبة شرق القناة لمتابعة سير العمل بالجمعيات الزراعية.

كما عقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس الإدارات بـ جنوب التحرير، حيث تم التأكيد على الأولوية القصوى لمتابعة صرف الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين بانتظام.

وأوضح رئيس القطاع، أن تلك الفترة قد شهدت طفرة إرشادية ومدارس حقلية لدعم الإنتاجية، حيث كثف القطاع أنشطته التوعوية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي، حيث تم تنفيذ: 24 ندوة إرشادية ومؤتمر زراعي ميداني ببني سويف ركز على أحدث طرق مكافحة حشائش القمح لموسم 2025-2026، فضلا عن 23 مدرسة حقلية و15 زيارة ميدانية بمراقبات الدقهلية وغرب النوبارية لمحاصيل (القمح، البنجر، الفول)، إضافة الى تدريبات متخصصة حول الممارسات الزراعية الجيدة للفراولة في ظل التغيرات المناخية، ودورات في الإنتاج الحيواني بمراقبة بنجر السكر.

وتابع أنه تم تطهير نحو 13 مسقى فرعياً بطول 12.5 كم، و16 مصرفاً بطول 19.5 كم في مراقبات (بنجر السكر، شمال البحيرة، الفيوم، وكفر الشيخ)، لافتا إلى أنه تم أيضا تعديل مناسيب المساقي بقرية "آدم" بطيبة، وتركيب بوابات ري رئيسية بالتنسيق مع إدارة ري النصر بمراقبة بنجر السكر.

زراعات القمح

وأشار فوزي إلى أنه تم التنسيق بين جمعيه تسويق الخضر والفاكهه ببنجر السكر واحد المستثمرين بإنشاء مناشر لتجفيف الطماطم بمدينه الاقصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، لافتا إلى مواصلة متابعة زراعات القمح، الطماطم، بنجر السكر بالمناطق التابعة، كما تم عقد نحو 18 جمعيه عموميه عاديه وغير عاديه بمراقبات (الفيوم-بنجر السكر- بورسعيد- الاسماعيليه-طيبه)