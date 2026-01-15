مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي لا يعاند أو يكابر ولكنه يعمل من أجل الوطن وتابع بنفسه كل كبيرة وصغيرة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي تعرض للظلم كثيرا، مؤكدا أن البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى.

وتابع مقدم برنامج “حقاق وأسرار”، أن لا بد من النظر إلى الناس “التعبانة الشقيانة”، مؤكدا أن الحكومة عاجزة في ضبط الأسعار، فيجب مواجهة الاستغلال وجشع التجار بكل قوة.

وأشار إلى أنه "زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده، الشعب المصري يستحق وسام الصمود والصبر لأن لديهم ثقة في رئيس الدولة، وعاشوا تجربة 25 يناير التي أكدت أن البلد مستهدفة والخراب والدمار يعود بالسلب على المواطنين.