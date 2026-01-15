قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي لا يعاند أو يكابر ولكنه يعمل من أجل الوطن وتابع بنفسه كل كبيرة وصغيرة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي تعرض للظلم كثيرا، مؤكدا أن البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى.

وتابع مقدم برنامج “حقاق وأسرار”، أن لا بد من النظر إلى الناس “التعبانة الشقيانة”، مؤكدا أن الحكومة عاجزة في ضبط الأسعار، فيجب مواجهة الاستغلال وجشع التجار بكل قوة. 

وأشار إلى أنه "زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده، الشعب المصري يستحق وسام الصمود والصبر لأن لديهم ثقة في رئيس الدولة، وعاشوا تجربة 25 يناير التي أكدت أن البلد مستهدفة والخراب والدمار يعود بالسلب على المواطنين.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

