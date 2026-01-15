زرع 47 عمودًا وصيانة شاملة لإنارة طرق بيلا بكفر الشيخ .. صور

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة آمال بركات، اليوم الخميس، تنفيذ حملات مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة العامة وإصلاح الأعطال وتجديد الأعمدة المتهالكة، في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الإنارة والحفاظ على سلامة المواطنين بنطاق المركز والمدينة.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتكليفات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار المرور الميداني على أعمدة الإنارة بمختلف الطرق والشوارع، والتأكد من صيانتها الدورية ومطابقتها لاشتراطات الأمن والسلامة، للحد من المخاطر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونفذ قسم الإنارة بمجلس مدينة بيلا، بتنفيذ مرور ميداني شامل على الطرق الرئيسية والشوارع العامة والفرعية، أسفر عن إجراء صيانة عاجلة لأعمدة الإنارة، شملت تغيير الكشافات والعوازل والأسلاك الكهربائية المتهالكة بأخرى جديدة، بما يضمن كفاءة التشغيل واستمرارية الإضاءة.

وشملت الأعمال طريق «أبو بدوي – الحامول» مرورًا بترعة النظام وحتى نادي أبو بدوي الرياضي، وطريق «بيلا – الجرايدة»، إلى جانب الانتهاء من زرع 47 عمود إنارة ضمن أعمال الإحلال والتجديد بطريق «الكراكات – عزبة نيل»، فضلًا عن المرور الميداني على الطرق العامة والرئيسية والشوارع الداخلية بمدينة بيلا، ضمن جهود متواصلة لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الأمان بالطرق.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة بيلا، استمرار هذه الحملات بشكل دوري، مع التعامل الفوري مع أي أعطال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، وتحقيقًا لمتطلبات السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.