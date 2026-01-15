قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة
بكري : تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
مغامرة "سبيد" في أرض الكنانة.. كيف سحر الفراعنة اليوتيوبر الأكثر شهرة في العالم
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج
رسائل نارية من رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين حول دور مصر في منع تهجير الغزاويين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني في زيارة للمتحف المصري الكبير .. صور
تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات
احترس .. هذه الأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان | وتحذير خاص بعد سن الخمسين
فضيحة تهز الكونسرفتوار | مدرس متهم بالتحرش بطفلة .. ومحامي الضحية : بيشغل أفلام خادشة أمام الطالبات خلال الدروس
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
زرع 47 عمودًا وصيانة شاملة لإنارة طرق بيلا بكفر الشيخ .. صور

محمود زيدان

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة آمال بركات، اليوم الخميس، تنفيذ حملات مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة العامة وإصلاح الأعطال وتجديد الأعمدة المتهالكة، في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الإنارة والحفاظ على سلامة المواطنين بنطاق المركز والمدينة.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتكليفات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار المرور الميداني على أعمدة الإنارة بمختلف الطرق والشوارع، والتأكد من صيانتها الدورية ومطابقتها لاشتراطات الأمن والسلامة، للحد من المخاطر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونفذ قسم الإنارة بمجلس مدينة بيلا، بتنفيذ مرور ميداني شامل على الطرق الرئيسية والشوارع العامة والفرعية، أسفر عن إجراء صيانة عاجلة لأعمدة الإنارة، شملت تغيير الكشافات والعوازل والأسلاك الكهربائية المتهالكة بأخرى جديدة، بما يضمن كفاءة التشغيل واستمرارية الإضاءة.

وشملت الأعمال طريق «أبو بدوي – الحامول» مرورًا بترعة النظام وحتى نادي أبو بدوي الرياضي، وطريق «بيلا – الجرايدة»، إلى جانب الانتهاء من زرع 47 عمود إنارة ضمن أعمال الإحلال والتجديد بطريق «الكراكات – عزبة نيل»، فضلًا عن المرور الميداني على الطرق العامة والرئيسية والشوارع الداخلية بمدينة بيلا، ضمن جهود متواصلة لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الأمان بالطرق.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة بيلا، استمرار هذه الحملات بشكل دوري، مع التعامل الفوري مع أي أعطال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، وتحقيقًا لمتطلبات السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

كواليس مسلسل حق ضايع
ملابس الرجال
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
ألم المعدة المفاجئ
د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

