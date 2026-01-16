منحة تدريبية الصحفيين «المياه وقصص النيل»

أعلن الاتحاد الأوروبي في مصر بالتعاون مع لجنتي تطوير المهنة والتدريب، ولجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، عن فتح باب التقديم للبرنامج التدريبي الأول بعنوان «المياه وقصص النيل»، وذلك اعتبارًا من السبت 17 يناير 2026م.

ويستمر التقديم حتى 16 فبراير 2026م، على أن يتم إعلان قائمة الصحفيين المقبولين في 31 مارس 2026م، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ85 لإنشاء نقابة الصحفيين.

يمتد البرنامج التدريبي لمدة 7 أشهر خلال الفترة من أبريل 2026م إلى أكتوبر 2026م، ويتضمن:

• 4 جولات تدريبية مكثفة تجمع بين التدريب النظري والزيارات الميدانية، تمتد كل جولة من يوم ونصف اليوم إلى يومين.

• ورش تدريب متخصصة في قضايا المياه ونهر النيل، وأساليب التغطية الصحفية المتقدمة.

• تنظيم مسابقة صحفية في نهاية البرنامج، على أن يتم تكريم الفائزين خلال أسبوع القاهرة للمياه.

شروط التقدم:

-السيرة الذاتية لا تتجاوز 800 كلمة.

ـ نموذجان من أعمال سابقة مكتوبة أو مرئية (عن البيئة أو المياه).

ويمكن التقدم للمنحة من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/7AYgVRLUkKzTLuZz7