أسعار الدواجن خلال رمضان.. مفاجأة سارة للمواطنين
ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه لبنان ونرفض المساس بسيادته
هل صيام اليوم 27 رجب ثوابه يعادل 5 سنوات؟.. الإفتاء توضح صحة الحديث
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا
الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق بالسجن خمس سنوات
الطقس اليوم.. سحب منخفضة تغطي المحافظات وصقيع ليلا
أمريكا تطالب روسيا بسداد 225.8 مليار دولار
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم
مباراة مصر ونيجيريا لتحديد صاحب المركز الثالث.. القنوات الناقلة
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل بسبب الإعاقة
ديني

الأوقاف تفتتح 48 مسجدًا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الأوقاف تفتتح ٤٨ مسجدًا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
الأوقاف تفتتح ٤٨ مسجدًا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
شيماء جمال

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٤٨) مسجدًا اليوم الجمعة ١٦ من يناير ٢٠٢٦م، حيث تم إنشاء وبناء (٨) مساجد جديدة، وإحلال وتجديد (٣٥) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٥) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٤٨٢) مسجدًا من بينها (٣٧٢) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (١١٠) مساجد صيانة وتطوير، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٩٧١) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و ٨٨٦ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد النصر بنجع التل بقرية نزة الدقيشية– مركز جهينة.

تم إنشاء وبناء مسجد الفتح بعزبة هوي بقرية الشيخ مرزوق – مركز البلينا.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد أولاد نصير بقرية الربع – مركز بلطيم؛ ومسجد الفتح بعزبة الحساينة بقرية الضبعة – مركز الرياض، ومسجد الرضا بعزبة العبد بقرية مسير – مركز كفر الشيخ.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية أولاد الشيخ – مركز مغاغة، ومسجد الإصلاح الزراعي بقرية كوم علي حلمي – مركز مغاغة، ومسجد الشرابية بقرية دلجا – مركز ديرمواس، ومسجد الغربي بقرية بني حكم – مركز سمالوط، ومسجد الشرفاء بقرية بهدال - مركز المنيا.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد النصر بقرية قصر أبو كريم – مركز ديروط، ومسجد الخضر بقرية بني هلال – مركز القوصية، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية بني رافع – مركز منفلوط، ومسجد عباد الرحمن بقرية كوم أنجاشة– مركز ديروط، ومسجد أولاد بدوي بقرية مير – مركز القوصية، ومسجد نصر الإسلام بقرية أمشول – مركز ديروط، ومسجد آل عبد اللاه بقرية بني رافع – مركز منفلوط.

وتم إنشاء وبناء مسجد الإمام أحمد محمود مبارك – مدينة أسيوط الجديدة.

كما تم صيانة وتطوير مسجد النوايل بقرية بني محمد المراونة – مركز أبنوب.

وفي محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد عبد الحميد بقرية الرفشة – مركز أبو تشت، ومسجد نجع الحاجة بقرية الشرقي بهجورة – مركز نجع حمادي، ومسجد النور المحمدي بقرية الترامسة– مركز قنا.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة أحمد حسبو بقرية أبو مسعود – مركز الدلنجات، ومسجد أبو حمد بقرية أبو حمد – مركز رشيد، ومسجد البيضاء بقرية الأبعادية– مركز دمنهور.

وفي محافظة أسوان:

تم إنشاء وبناء مسجد السيدة زينب بعزبة عبد الحفيظ بقرية وادي الرديسية – مركز إدفو، ومسجد قباء بقرية العتمور بحري – مركز كوم أمبو.

وفي محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد القرية النموذجية بقرية أبو خليفة – مركز القنطرة غرب.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد السلام – مركز بسيون، ومسجد السلام بقرية تفهنا العزب – مركز زفتى، ومسجد الرحمة بعزبة مرقص – مركز طنطا، ومسجد سيدي خضر بقرية كفر خضر – مركز طنطا.

وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بقرية برنشت – مركز العياط، ومسجد أبو بكر الصديق بمساكن العياط – مركز العياط، والجمعية الزراعية – مركز أوسيم، ومسجد الهدى بعزبة الوقف بقرية الرقة – مركز العياط.

وتم إنشاء وبناء مسجد المنصوري بالمنطقة الثانية – ابني بيتك – حدائق أكتوبر.

وفي محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة المتين – مركز القناطر الخيرية.

تم إنشاء وبناء مسجد بلال بن رباح بقرية كفر الجزار – مركز بنها.

وفي محافظة بور سعيد:

تم إنشاء وبناء مسجد الفرقان بكمباوند هيئة قناة السويس – بور فؤاد.

وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية بياض العرب – مركز بني سويف.

تم إنشاء وبناء مسجد الروضة بشارع بور سعيد بجوار أكاديمية النجوم – مركز ببا.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد كفر أبو العز بقرية السدس – مركز الإبراهيمية؛ ومسجد النور بقرية عمريط – مركز أبو حماد.

تم صيانة وتطوير مسجد الكبير ( إبراهيم ) بناحية البربري – مركز أبو كبير؛ ومسجد التوحيد بقرية الزهراء – مركز الزقازيق.

وفي محافظة الدقهلية:

تم صيانة وتطوير مسجد البحر بقرية الجزائر – مركز الستاموني.

وفي محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد الأنوار المحمدية – مركز ومدينة القرنة.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

