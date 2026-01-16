غدا السبت.. بدء امتحانات لجان الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بمدارس الغربية

تبدأ فى محافظة الغربية، غدا السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، حيث يؤدي 94696 طالب وطالبة الامتحانات في 421 لجنة للإعدادية العامة، ويؤدي 5315 طالب وطالبة الامتحانات في 38 لجنة للإعدادية المهنية على مستوى المحافظة.

توجيهات دعم لجان مدارس

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التعليم بالغربية، قد أكد فى وقت سابق أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الأول هذا العام بنظام البوكليت ( كراسة امتحان)، وفقا لتعليمات الوزارة في هذا الشأن، وأهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات الواردة من الوزارة، منوها على المسؤولية الكاملة لرئيس لجنة الامتحان عن سير العمل داخل لجنة الامتحان، بدءً من استلام كراسات الامتحان (البوكليت) وحتى نهاية اليوم.

ووجه وكيل الوزارة، رؤساء لجان سير الامتحان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل، والتأكد من توافر كافة التجهيزات داخل اللجان لتوفير بيئة آمنة للطلاب أثناء أداء الامتحان، وإعلان جدول الامتحان ودليل اللجان في مكان ظاهر لجميع الطلاب.

منع المحمول والأجهزة الالكترونية

وشدد وكيل الوزارة على منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان من قبل الطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات، والتأكيد على غلق جميع أبواب اللجنة مع بداية الامتحان يوميا، ومنع دخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة أثناء سير الامتحان، موجهاً بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية، لاستلام وتسليم البوكليت.

تحقيق الانضباط



وأكد "حسن" على تحقيق الانضباط الكامل باللجان، بدءً من البوابة الرئيسية للجنة، وحتى داخل جميع اللجان، والالتزام بسرعة التواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية، وغرف العمليات الفرعية بها، لضمان سرعة التعامل مع أية مشكلة قد تواجه سير الامتحان، مع ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل، وتقدير المسئولية وتوفير الجو المناسب لطلاب الشهادة الإعدادية.