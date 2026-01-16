قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو
تريزيجيه يعتذر للشعب المصري: لن نتنازل عن برونزية أمم إفريقيا | فيديو
منارة إسلامية تزين المقطم.. كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم
بعد تصدرها التريند| تعليق لافتة صلي على النبي.. خلال افتتاح المسجد الغربي بني حكم بسمالوط بالمنيا
دُفن في الإسكندرية.. محمد إمام رحل قبل أن يشاهد آخر أعماله
انسحاب البعثة المصرية من مؤتمر حسام حسن بسبب استفزاز الإعلاميين المغاربة
رئيس لجنة إدارة قطاع غزة: حصلنا على دعم مالي مبدئي من الدول المانحة
محافظات

غدا السبت.. بدء امتحانات لجان الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بمدارس الغربية

الغربية أحمد علي

تبدأ فى محافظة الغربية، غدا السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، حيث يؤدي 94696 طالب وطالبة الامتحانات في 421 لجنة للإعدادية العامة، ويؤدي 5315 طالب وطالبة الامتحانات في 38 لجنة للإعدادية المهنية على مستوى المحافظة.

توجيهات دعم لجان مدارس 

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التعليم بالغربية، قد أكد فى وقت سابق أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الأول هذا العام بنظام البوكليت ( كراسة امتحان)، وفقا لتعليمات الوزارة في هذا الشأن، وأهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات الواردة من الوزارة، منوها على المسؤولية الكاملة لرئيس لجنة الامتحان عن سير العمل داخل لجنة الامتحان، بدءً من استلام كراسات الامتحان (البوكليت) وحتى نهاية اليوم.

ووجه وكيل الوزارة، رؤساء لجان سير الامتحان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل، والتأكد من توافر كافة التجهيزات داخل اللجان لتوفير بيئة آمنة للطلاب أثناء أداء الامتحان، وإعلان جدول الامتحان ودليل اللجان في مكان ظاهر لجميع الطلاب.

منع المحمول والأجهزة الالكترونية

وشدد وكيل الوزارة على منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان من قبل الطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات، والتأكيد على غلق جميع أبواب اللجنة مع بداية الامتحان يوميا، ومنع دخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة أثناء سير الامتحان، موجهاً بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية، لاستلام وتسليم البوكليت.

تحقيق الانضباط 


وأكد "حسن" على تحقيق الانضباط الكامل باللجان، بدءً من البوابة الرئيسية للجنة، وحتى داخل جميع اللجان، والالتزام بسرعة التواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية، وغرف العمليات الفرعية بها، لضمان سرعة التعامل مع أية مشكلة قد تواجه سير الامتحان، مع ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل، وتقدير المسئولية وتوفير الجو المناسب لطلاب الشهادة الإعدادية.

اخبار محافظة الغربية

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

تريند كوباية الشاي

كوباية الشاي .. تريند جديد يثير القلق على السوشيال ميديا

مكرونة بالشاورما

طريقة عمل مكرونة بالشاورما.. شهية وغير تقليدية

نسرين أمين

نسرين أمين تستعرض رشاقتها بجمبسوت ملفت.. شاهد

بالصور

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

