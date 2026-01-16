مجدي مرشد: بدء المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس محورية دور مصر في الدفاع عن الفلسطينيين

أشاد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر عضو مجلس النواب، بإعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس استمرار الدور المصري المحوري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الاستقرار الإقليمي، وترسيخ أسس السلام والتنمية في المنطقة.

وقال مرشد، إن القيادة السياسية المصرية تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على إدارة الملفات الإقليمية بحكمة واقتدار، والحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، مشددًا على أن الجهود المصرية المتواصلة، تمثل صمام أمان حقيقيًا في مواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف المنطقة.

وأكد عضو مجلس النواب، دعمه الكامل للموقف المصري الثابت في التصدي لمخططات التهجير القسري، مشيرًا إلى أن مصر بقيادتها السياسية كانت ولا تزال تقف في الصف الأول دفاعًا عن حقوق الشعوب، ورفض أي محاولات لتصفية القضايا العادلة على حساب استقرار الدول وسيادتها.

وأضاف أن المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تمثل استكمالًا لنهج مصري وطني مسؤول يهدف إلى حماية الأمن القومي، ودعم مسارات التنمية والسلام، وترسيخ الدور التاريخي لمصر كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.

كما أكد “مرشد” أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية، داعمًا لكل الجهود الوطنية التي تُبذل لحماية مقدرات الوطن ومواجهة كل المخاطر والتحديات.