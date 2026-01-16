بلاش الأكل بره البيت.. تحذير طبي يكشف مخاطر الوجبات الجاهزة على صحتك

وجّه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، نصيحة حاسمة للأسر وطلاب المدارس بضرورة الامتناع تمامًا عن تناول الأطعمة خارج المنزل، محذرًا من تأثيراتها الصحية الخطيرة.

حالات زيادة الوزن

أوضح موافي خلال حديثه في برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد» أن نسبة كبيرة من حالات زيادة الوزن تعود في الأساس إلى الاعتماد على الوجبات الجاهزة، متسائلًا عن أسباب إقبال الشباب عليها وابتعادهم عن الطعام المنزلي الأكثر أمانًا.

تناول الطعام خارج المنزل

وأكد أستاذ الحالات الحرجة أن هذه العادة يجب إلغاؤها نهائيًا من حياتنا اليومية، مشددًا على أن تناول الطعام خارج المنزل يسبب أضرارًا صحية «كبيرة جدًا»، قائلًا: «بلاش الأكل برا البيت.. هتحمي نفسك من السمنة وجرثومة المعدة ومشاكل صحية تانية كتير».

الإصابة بجرثومة المعدة

كما ربط موافي الإصابة بجرثومة المعدة بتناول الطعام من خارج المنزل، موضحًا أن العدوى تنتقل بسهولة، خاصة في ظل صعوبة التأكد من مستوى النظافة الشخصية للعاملين بالمطاعم.

التغذية الصحية السليمة

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تحقيق نظام غذائي متوازن خارج المنزل أمر بالغ الصعوبة، مشيرًا إلى أن التغذية الصحية السليمة يجب أن تعتمد على توازن دقيق يشمل 45% نشويات، و40% دهون، و15% بروتينات.