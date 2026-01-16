نسعى لإنقاذ الموسم.. تعليق مدرب يونايتد الجديد على مواجهة السيتي

قال مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إنه يتجاهل كل ما يدور حوله بينما يستعد لفترة ولايته الثانية كمدرب مؤقت للشياطين الحمر، والتي ستُقام ضد مانشستر سيتي.

فاز لاعب خط الوسط السابق بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أولد ترافورد، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، لكنه يعود الآن والنادي يمر بفترة تراجع ويكافح لاستعادة أمجاده السابقة.

تم منح كاريك زمام الأمور لبقية الموسم، وقد أثارت عودته جدلاً واسعاً، لكن كل ما يشغل باله هو إنقاذ شيء ما من الموسم.

وصرح كاريك للصحفيين اليوم الجمعة: "لا يضغط عليّ اللاعبون السابقون. لا أشعر بذلك. هناك آراء كثيرة، بعضها إيجابي وبعضها الآخر سلبي".

أكمل: "هذا الأمر لا يؤثر على تركيزي. أعرف ما نريد تحسينه، وكيف نريد العمل مع اللاعبين. هناك الكثير مما يُقال، هذه هي طبيعة الأمور. لن أولي ذلك اهتمامًا كبيرًا، وبالنسبة لي، وللاعبين، وللجهاز الفني، ينصب التركيز على كيفية تحقيق النجاح، هذه هي مهمتنا".

تولى كاريك منصب المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد لمدة 12 يومًا في نهاية عام 2021 بعد إقالة أولي جونار سولشاير، ولم يُهزم في مبارياته الثلاث، بما في ذلك فوزه على آرسنال بنتيجة 3-2.

قال كاريك: "نريد أن نكون قريبين من القمة، لكن علينا أن نخطو خطوات صغيرة نحو ذلك، والمشاركة في البطولات الأوروبية ستكون خطوة مهمة في هذا الاتجاه".

وواصل: "أنا متشوق للنجاح؛ إنها مهمة كبيرة وهامة. مساعدة الأفراد جزء كبير مما أستمتع به. أعتقد أنه إذا طورت الأفراد، فستبني فريقًا أفضل، وبالتالي ستحقق نتائج أفضل".

أتم: "هناك جانب للأداء، وجانب للتطوير، وبذل كل ما يلزم للفوز بطرق محددة. نريد مواصلة السعي والوصول إلى أعلى مركز ممكن".