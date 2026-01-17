قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليمن.. مطار الريان الدولي يستأنف رحلاته الجوية اعتبارا من الأحد
واشنطن تحذر من أنشطة عسكرية فوق المكسيك وأمريكا الوسطى
واشنطن تهدد دمشق بفرض عقوبات جديدة حال توسيع عملياتها ضد قوات قسد
شحاته: منتخب مصر يستعد لمواجهة نيجيريا بتركيز كامل لتعويض الجماهير| فيديو
إنقاذ البحارة و الربان.. شاهد محاولات تعويم السفينة FENER الغارقة في بورسعيد
حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدنا صوته في كل بيت مسلم.. وعنده 16 حفيدا
حرامية غسيل .. ضبط المتهمة بسرقة بطاطين من شرفة منزل بالقاهرة
حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور
ماكنزي تختبر المتقدمين للوظائف عبر مساعد ذكاء اصطناعي
موعد أول يوم من شعبان 2026.. وأحب الأعمال إلى الله مع بداية الشهر
ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو
القبض على شخص أطلق النار فى مشاجرة مع جيرانه بقنا
توك شو

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

 تحدثت هناء حسين محمد رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت، في لقاء خاص على قناة أون مع الإعلامية منى الشاذلي عن تأثير جدها في العالم الإسلامي. 

وقالت: "احنا متشبعين بحب الشيخ، وصوته موجود في كل بيت في العالم الإسلامي".

 وأوضحت أن الشيخ رفعت بدأ في قراءة القرآن منذ سن مبكرة في الإذاعات الأهلية.

شخصية الشيخ رفعت: جذابة ومحط إعجاب الجميع

كما أكدت هناء أن الشيخ محمد رفعت كان شخصية جاذبة وفريدة من نوعها، مشيرة إلى أن أي شخص يقرب من شخصيته يتم جذبهم إلى هذا العالم الخاص. 

وأضافت: "الأسرة كلها متعصبة للشيخ رفعت وهو يستحق ذلك". 

وأوضحت أن عدد أحفاد الشيخ رفعت يتجاوز 16 حفيد

اكتشاف كنز صوتي للشيخ محمد رفعت

وتطرقت هناء حسين إلى مفاجأة كبيرة خلال الحوار، حيث قالت: "عندما دعاني الدكتور محمد سعيد محفوظ، مؤلف ومخرج فيلم "الوصية"، لتسجيل لقاء، فوجئت باكتشاف تسجيلات لجدّي على 100 أسطوانة"، مشيرة إلى أن هذا الاكتشاف كان مصدر فرحة كبيرة لها.

الشيخ محمد رفعت منى الشاذلي الوصية

