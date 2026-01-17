حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدنا صوته في كل بيت مسلم.. وعنده 16 حفيدا

تحدثت هناء حسين محمد رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت، في لقاء خاص على قناة أون مع الإعلامية منى الشاذلي عن تأثير جدها في العالم الإسلامي.

وقالت: "احنا متشبعين بحب الشيخ، وصوته موجود في كل بيت في العالم الإسلامي".

وأوضحت أن الشيخ رفعت بدأ في قراءة القرآن منذ سن مبكرة في الإذاعات الأهلية.

شخصية الشيخ رفعت: جذابة ومحط إعجاب الجميع

كما أكدت هناء أن الشيخ محمد رفعت كان شخصية جاذبة وفريدة من نوعها، مشيرة إلى أن أي شخص يقرب من شخصيته يتم جذبهم إلى هذا العالم الخاص.

وأضافت: "الأسرة كلها متعصبة للشيخ رفعت وهو يستحق ذلك".

وأوضحت أن عدد أحفاد الشيخ رفعت يتجاوز 16 حفيد

اكتشاف كنز صوتي للشيخ محمد رفعت

وتطرقت هناء حسين إلى مفاجأة كبيرة خلال الحوار، حيث قالت: "عندما دعاني الدكتور محمد سعيد محفوظ، مؤلف ومخرج فيلم "الوصية"، لتسجيل لقاء، فوجئت باكتشاف تسجيلات لجدّي على 100 أسطوانة"، مشيرة إلى أن هذا الاكتشاف كان مصدر فرحة كبيرة لها.