مظاهرات حاشدة بالدنمارك ضد مخططات ترامب ..أوقفوا التدخل في جرينلاند
رغم إجراءات التأمين|جروبات الغش تنشر إجابات امتحانات الإعدادية بتليجرام بعد تداول الأسئلة
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية المكيفة والروسية اليوم السبت 17يناير 2026
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان
تقاسم عوائد الاقتصاد الأزرق.. معاهدة الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي تدخل حيز التنفيذ
انسحاب قوات قسد من مدينة دير حافر بالكامل.. والجيش السوري ينتشر
جامعة القاهرة توقّع جزاءات رادعة بحق بعض الطلاب لمخالفتهم القيم والأعراف الجامعية
مجلس السلام فى غزة.. أمريكا تطرح توسيع الفكرة ليشمل أوكرانيا وفنزويلا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
أمريكا وإيطاليا تؤكدان ضرورة التعاون لدعم استقرار الشرق الأوسط
دعاء للميت في آخر أيام شهر رجب.. 6 كلمات تفرش قبره بفراش الجنة
برلمان

اقتراح برغبة بشأن رفع كفاءة ورصف الطريق المؤدي لأسيوط الجديدة

مجدي سليم ، عضو مجلس الشيوخ
مجدي سليم ، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

تقدم النائب مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ ، باقتراح برغبة للمستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس ،موجه إلي كلاً من وزيري  ،النقل والمواصلات ،والإسكان ، ومحافظ أسيوط ، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ،ورئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة بشأن مناقشة رفع كفاءة ورصف الطريق المؤدي إلي مدينة أسيوط الجديدة .

وقال " سليم" في المذكرة الإيضاحية أن المقترح خاص بسوء وتهالك للطريق المزدوج الوحيد الذي يربط ما بين مدينتي أسيوط القديمة والجديدة والشريان الوحيد الذي ينقل من الضيق والإزدحام إلي آفاق الإتساع وتابع : أسيوط الجديدة تلك مدينة الأمل لأهالي أسيوط والتي حالياً تضم مديرية أمن أسيوط ،وإدارة مرور أسيوط للنقل الثقيل ، وعدد من الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة وكذلك فرع من القومسيون الطبي ،ومدينة صناعية تضم عشرات المصانع بخلاف النوادي والقاعات.

وأشار "عضو مجلس الشيوخ ، أن هذا الأمر يؤكد إنتقال الآلآف من المواطنين بشكل يومي والذي ينعكس عليهم بسوء وتهالك الطريق الوحيد الذي يربط بين المدينيتن والذي ينذر لا قدر الله بكزارث مرورية يدفع ثمنها العديد من المواطنين وتابع : سمعنا عن مشروع إنشاء كوبري علوي يربط بين المدينتين ثم إستبدال الفكرة باقامة أنفاق مقابل مداخل القري والواقعة علي الطريق وتكاد تكون من الأسباب الرئيسيى في الحوادث ،قطع عرض الطريق من مزارعين تلك القري صباحا ومساءا .

وأضاف "سليم" ثم تم إستبدال الفكرة بأنشاء 4 كباري علويةأمام مداخل القري تفاديا لهذا القدر من الحوادث ،موضحاً وحتي الأن الأمر علي ما هو عليه والمعاناة مستمرة وإحتمالية الاستيقاظ علي كارثة مرورية يظل قائم ليدغ ثمنها أرواح المواطنين . 

مجدي سليم مجلس الشيوخ اقتراح برغبة عصام الدين فريد النقل الإسكان أسيوط

