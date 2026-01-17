للرجال فقط .. سحب تشغيلة من دواء شهير لعلاج الضعف

حذرت هيئة الدواء المصرية من تشغيلة لمستحضر دوائي، هو الأشهر لعلاج الضعف لدي الرجال .

ووجهت هيئة الدواء، في منشورها الذي حمل رقم “4” لعام 2026، من سحب تشغيلة رقم «107015» من عقار VARNOVA 10 mg

أوضحت هيئة الدواء، في منشورها، أن سبب التحذير من التشغيلة المذكورة بناءً على ما ورد لإفادة شركة العبور للصناعات الدوائية الحديثة -مصنعة المستحضر- حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور .

ووجهت هيئة الدواء المصرية سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

كما شددت هيئة الدواء المصرية على أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.