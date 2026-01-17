موتسيبي يكشف ملامح دوري أمم أفريقيا 2029 ومواجهات نارية مرتقبة

كشف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن التصور المبدئي لبطولة دوري أمم إفريقيا 2029، مؤكدًا أنها ستكون واحدة من أكثر البطولات إثارة في تاريخ الكرة الإفريقية، بمشاركة جميع المنتخبات بالقارة ونظام جديد يعتمد على التقسيم الجغرافي.

وأوضح موتسيبي أن البطولة ستشهد مشاركة 54 منتخبًا إفريقيًا، مشيرًا إلى أن الجماهير ستكون على موعد مع مواجهات قوية وتاريخية، مثل كينيا أمام تنزانيا، وغانا ضد نيجيريا، ومصر في مواجهة المغرب، إلى جانب صدامات من العيار الثقيل مثل كوت ديفوار والكاميرون، وهو ما يعكس حجم التنافس المنتظر بين كبار القارة.

دولة واحدة مستضيفة

وأشار رئيس الكاف إلى أن دوري أمم إفريقيا سيُقام في دولة واحدة، بما يضمن تركيزًا تنظيميًا عاليًا، مع التأكيد على أن جميع النجوم المحترفين في أوروبا وباقي الدوريات العالمية سيشاركون في البطولة، نظرًا لإقامتها خلال إحدى فترات التوقف الدولي المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

تقسيم المناطق

وكشف موتسيبي أن نظام البطولة سيكون قائمًا على التقسيم المناطقي، حيث تستضيف كل منطقة مبارياتها في دولة واحدة، فعلى سبيل المثال ستستضيف نيجيريا جميع مباريات منطقة غرب إفريقيا، على أن يتأهل أبطال المناطق المختلفة إلى المرحلة النهائية.

واختتم رئيس الكاف تصريحاته بالتأكيد على أن الفائزين من كل منطقة سيلتقون في مرحلة الحسم للتنافس على اللقب القاري، من خلال قرعة خاصة تحدد مسار المواجهات النهائية، معتبرًا أن البطولة تمثل خطوة جديدة في طريق تطوير كرة القدم الإفريقية ورفع قيمتها الفنية والتسويقية على المستوى العالمي.