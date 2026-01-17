قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
هجوم المنتخب المصري وتراجع منتخب نيجيريا .. ملخص أول 15 دقيقة من لقاء المركز الثالث فى أمم إفريقيا
إنتر ميلان يفوز على أودينيزي ويواصل تصدره للدوري الإيطالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موتسيبي يكشف ملامح دوري أمم أفريقيا 2029 ومواجهات نارية مرتقبة

باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
إسلام مقلد

كشف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن التصور المبدئي لبطولة دوري أمم إفريقيا 2029، مؤكدًا أنها ستكون واحدة من أكثر البطولات إثارة في تاريخ الكرة الإفريقية، بمشاركة جميع المنتخبات بالقارة ونظام جديد يعتمد على التقسيم الجغرافي.

وأوضح موتسيبي أن البطولة ستشهد مشاركة 54 منتخبًا إفريقيًا، مشيرًا إلى أن الجماهير ستكون على موعد مع مواجهات قوية وتاريخية، مثل كينيا أمام تنزانيا، وغانا ضد نيجيريا، ومصر في مواجهة المغرب، إلى جانب صدامات من العيار الثقيل مثل كوت ديفوار والكاميرون، وهو ما يعكس حجم التنافس المنتظر بين كبار القارة.

دولة واحدة مستضيفة

وأشار رئيس الكاف إلى أن دوري أمم إفريقيا سيُقام في دولة واحدة، بما يضمن تركيزًا تنظيميًا عاليًا، مع التأكيد على أن جميع النجوم المحترفين في أوروبا وباقي الدوريات العالمية سيشاركون في البطولة، نظرًا لإقامتها خلال إحدى فترات التوقف الدولي المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

تقسيم المناطق

وكشف موتسيبي أن نظام البطولة سيكون قائمًا على التقسيم المناطقي، حيث تستضيف كل منطقة مبارياتها في دولة واحدة، فعلى سبيل المثال ستستضيف نيجيريا جميع مباريات منطقة غرب إفريقيا، على أن يتأهل أبطال المناطق المختلفة إلى المرحلة النهائية.

واختتم رئيس الكاف تصريحاته بالتأكيد على أن الفائزين من كل منطقة سيلتقون في مرحلة الحسم للتنافس على اللقب القاري، من خلال قرعة خاصة تحدد مسار المواجهات النهائية، معتبرًا أن البطولة تمثل خطوة جديدة في طريق تطوير كرة القدم الإفريقية ورفع قيمتها الفنية والتسويقية على المستوى العالمي.

باتريس موتسيبي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بطولة دوري أمم إفريقيا دوري أمم إفريقيا

المزيد

