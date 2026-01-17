قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

17 مستشفى و207 وحدات ومراكز طبية جاهزة لمنظومة التأمين الشامل بكفر الشيخ

محمود زيدان

 أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت،  اختيار مستشفيي بيلا وسيدي غازي كمستشفيات نموذجية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن انضمامهما لمنظومة التطوير يسهم في زيادة مستوى الخدمات الطبية ورفع كفاءة الأداء، بما يعود بالنفع المباشر على أهالي محافظة كفر الشيخ.

وقال المحافظ، إنه سيتم إضافة خدمات جديدة، خاصة أقسام العناية المركزة والداخلي، مع الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ هذه الخدمات وفق أعلى معايير الجودة لتقديم خدمة صحية لائقة لأهالينا.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة بأقسام الطوارئ، مع ضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وجودة عالية داخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه يتم متابعة جاهزية المنشآت الطبية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل في العام المالي الحالي 2025/2026، من خلال 17 مستشفى و207 وحدات صحية ومراكز طبية موزعة على مستوى المراكز والمدن والقرى، بما يضمن وصول الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين في نطاقهم الجغرافي، إلى جانب تحقيق ربط إلكتروني متكامل بين مختلف المنشآت الصحية.

كما أوضح محافظ كفر الشيخ استمرار اعتماد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير التجهيزات الطبية، وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية، بما يحقق تقديم خدمة صحية متطورة ومستدامة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا في مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات، ودعم الأقسام التخصصية، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتحقيق منظومة صحية حديثة تليق بأبناء كفر الشيخ.

