الطحان: بدء المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تتويج لجهود مصرية مخلصة

أكد النائب وائل الطحان، عضو مجلس النواب، أن الرسالة التي وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل شهادة دولية جديدة على المكانة المتقدمة التي تحتلها الدولة المصرية، والدور المحوري الذي تضطلع به القيادة السياسية في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والإنسانية التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر 2023.

وأوضح الطحان أن الإشادة الأمريكية بالدور المصري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس ثقة المجتمع الدولي في السياسة المصرية المتزنة، التي تعاملت مع الأزمة بروح المسؤولية، ونجحت في احتواء التصعيد وحماية المدنيين، والعمل على فتح مسارات الدعم الإنساني، بما ساهم في تخفيف حدة المعاناة ومنع اتساع رقعة الصراع.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التحركات المصرية في هذا الملف لم تقتصر على الجوانب السياسية فحسب، بل امتدت إلى أبعاد إنسانية وأمنية متكاملة، انطلاقًا من إدراك الدولة المصرية لخطورة تداعيات استمرار الأزمات على أمن المنطقة واستقرارها، وعلى مصالح الشعوب العربية والإقليمية، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال صوت العقل والحكمة في محيط مضطرب.

وأكد النائب وائل الطحان أن الرسالة تعكس تقديرًا أمريكيًا لدور مصر كشريك موثوق في دعم الأمن والسلم الإقليميين، لافتًا إلى أن القاهرة أثبتت قدرتها على لعب أدوار توازن حقيقية، تقوم على تقريب وجهات النظر، وتهدئة النزاعات، ودعم الحلول السياسية العادلة بعيدًا عن منطق القوة أو فرض الأمر الواقع.



وأشار في تصريحاته إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، مختتما: “بدء المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تتويج لجهود مصرية مخلصة لإحلال السلام بالمنطقة ودعم القضية الفلسطينية”.