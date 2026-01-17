وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان تطوير كابريتاج حلوان

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة يرافقها اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني و اللواء أركان حرب أحمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم حديقة كابريتاج حلوان بعد الانتهاء من أعمال تطويرها وذلك بحضور السفير ايواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة وم.أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة والمسئولين .

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن افتتاح حديقة كابريتاج حلوان بعد تطويرها يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على التراث ، وضرورة التوسع في إنشاء وتطوير الحدائق العامة والمساحات الخضراء داخل المحافظات المصرية وبصفة خاصة الحدائق التاريخية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير متنفس حضاري وآمن لهم .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويعكس حرص الحكومة على إعادة إحياء الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، مشيرة إلى أن أعمال التطوير راعت البعد البيئي والاستدامة وتحسين كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت د. منال عوض أن مشاركة صندوق تحيا مصر من خلال شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية في تطوير المشروع يعكس الدور المهم الذي يقوم به الصندوق في مساندة جهود الدولة التنموية ، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في دعم كافة مبادرات تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تسهم في تحسين مستوي حياة المواطنين.

كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها لاستعادة حديقة طوكيو لحالتها الأولى خاصة وأنها رمز للعلاقات الودية الممتدة بين مصر واليابان، وتجسيد لاتفاقية التوأمة بين العاصمتين القاهرة وطوكيو.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن افتتاح حديقة كابريتاج حلوان يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة، التي أطلقها ويقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في مختلف ربوع الوطن.

وأضاف محافظ القاهرة أن مدينة حلوان بما تحمله من تاريخ عريق ومكانة مميزة، تحظى باهتمام خاص ضمن هذه الرؤية، التي تستهدف تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية، والحفاظ على هويتها، مع تعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا وسياحيًا ، مشيرًا إلى أن منطقة الكُبْرتاج تعد أحد أبرز الرموز التاريخية التي تعمل الدولة على إعادة إحيائها، ودمجها في مسار التنمية الحديثة، واعادة استغلالها سياحيًا وعلاجيًا

وأشار محافظ القاهرة إلى هذا المشروع يأتى تجسيدًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة تطوير المناطق التاريخية وتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار والسياحة، ويعيد لمدينة حلوان مكانتها السياحية والعلاجية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.

وتقدم محافظ القاهرة بالشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي على دعمه المستمر لمشروعات التنمية الشاملة، وتوجيهه المستمر بالعمل من أجل تحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن.

كما تقدم محافظ القاهرة بالشكر لصندوق تحيا مصر على جميع المشروعات التي يقوم بها داخل القاهرة مثل سوقى عبد المجيد محمود ، وعمار بن ياسر، وحديقة المسلة ، وغيرها من المشروعات التى تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أعرب سفير اليابان عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح أعمال تطوير الحديقة ، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية توأمة بين العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة القاهرة فى عام 1990 ، حيث بدأت طوكيو إنشاء هذه الحديقة احتفالاً بذكري إقامة الصداقة بين الجانبين ، والتى تم إنشاؤها على غرار حدائق موجودة فى وسط العاصمة طوكيو ، واستمرت بعد ذلك اليابان في تقديم المساهمة وصيانة وتطوير الحديقة خلال وجودها تحت إشراف مشروع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة ، وعقب انتقالها لرئاسة الجمهورية قامت شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية التابعة لصندوق تحيا مصر بأعمال تطوير للحديقة وإعادتها الى حالتها الأولى والحفاظ عليها كرمز للعلاقات المصرية اليابانية.

ووجه سفير اليابان الشكر لمؤسسة الرئاسة على تجديد الحديقة لتظل رمزًا للعلاقات الودية بين البلدين ، وجسرا لتعزيز التعاون بينهم .

كما عرض العضو المنتدب لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية أعمال التطوير بمنطقة الكبرتاج على مساحة 60 فدان والتى تم افتتاح مرحلتها الأولى اليوم على مساحه 17 فدان ، وتضم المرحلة الأولى حديقة الكبريتاج ، وحديقة طوكيو ، ومكتبة عامة مجهزة للأنشطة التعليمية والترفيهية وبها مساحات للعروض الفنية فى الهواء الطلق ، والمكان مؤمن ومراقب بالكاميرات حرصًا على سلامة الزائرين، وليكون متنفسًا ترفيهيًا للعائلات والاطفال بما يعكس رؤية مصر الجديدة للاهتمام بالمواطن وتقديم بيئة ترفيهية وتعليمية تخدم مدينة حلوان والمناطق المحيطة بها .

كما أشار إلى أن المشروع يستهدف فى مرحلته الجارى العمل بها تطوير كابرتاج حلوان لاستعادة واحدة من أهم مناطق الاستشفاء والترفيه في مصر لما تتمتع به من مقومات طبية تجعلها مقصدًا للراغبين في الراحة والاستشفاء بما يحقق أحد أهداف التنمية المستدامة .

وقد قام الحضور خلال الجولة بتفقد مكتبة حلوان التي تديرها جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع حيث تم التعرف علي مختلف الأنشطة التي يمارسها الأطفال داخل المكتبة والخدمات التي تقدم اليهم ، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير الجارية بكبريتاج حلوان وأعمال ترميم الأجزاء التراثية ورفع كفاءة المشفى الذى يعالج بالمياه الكبريتية والمنتظر الانتهاء منها قريبًا.