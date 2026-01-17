قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طالب يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق امتحانات الإعدادية بالبحيرة (خاص)
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارفة مركز تالت وللا رابع
كابتن شديد أول بطل خارق بطابع مصري خالص في عمل فني خلال رمضان 2026
لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق
أحمد موسى عن إهدار صلاح ومرموش ضربات جزاء في مباراة نيجيريا: إيه يا جماعة خير
منتخب نيجيريا يحقق البرونزيه والفراعنة تكتفي بالمركز الرابع في أمم إفريقيا بركلات الترجيح
التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم
حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي
علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني
التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة
التضامن: نتعاون مع النيابة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بدار رعاية
برلماني: رسالة ترامب للرئيس السيسي تعكس ثقل مصر الإقليمي وتؤكد نجاحها في إدارة الأزمات

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الرسالة الرسمية التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل دلالات سياسية مهمة، وتعكس التقدير الدولي المتزايد للدور المصري المحوري في إدارة الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.


وأوضح سوس، في بيان له اليوم ، أن إشادة الرئيس الأمريكي بالدور المصري في التوسط للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، تؤكد نجاح القيادة السياسية المصرية في إدارة واحدة من أعقد الملفات الأمنية والإنسانية في المنطقة، وتبرز مكانة مصر كوسيط موثوق وقوة إقليمية قادرة على تحقيق التوازن وتهدئة الصراعات، رغم التحديات والضغوط الكبيرة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.


وأضاف عضو مجلس النواب أن تقدير الرئيس الأمريكي لما تحمله الشعب المصري من أعباء نتيجة تداعيات الحرب يعكس إدراكًا دوليًا لحجم المسؤولية التي تحملتها الدولة المصرية، سواء على المستوى الإنساني أو الأمني، في ظل حرصها الدائم على حماية أمنها القومي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة.


وأشار النائب سامي سوس إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي استعداده لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحسم ملف تقاسم مياه نهر النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، يمثل اعترافًا واضحًا بعدالة الموقف المصري، ويؤكد الأهمية الاستراتيجية لنهر النيل باعتباره شريان حياة لا يقبل المساس بحقوق مصر التاريخية أو تعريض أمنها المائي للخطر.


وأكد سوس، أن تصريحات ترامب بشأن رفض السيطرة الأحادية على الموارد المائية، والدعوة إلى مفاوضات عادلة وشفافة، تتسق مع الرؤية المصرية التي طالما نادت بحلول سلمية تحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان وإثيوبيا، بعيدًا عن سياسات فرض الأمر الواقع أو التصعيد.


واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن ما تضمنته رسالة الرئيس الأمريكي يعكس نجاح الدبلوماسية المصرية وحنكة القيادة السياسية في إدارة الملفات الإقليمية الحساسة، ويعزز من فرص التوصل إلى حلول سلمية تحقق الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحول دون انزلاق المنطقة إلى صراعات عسكرية تهدد أمن شعوبها ومستقبلها.

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

فيفى عبده وهند صبرى وصبا مبارك .. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز joy awards 2026

هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده

لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

