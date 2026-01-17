علي شعث: الإيواء والخدمات الصحية والتعليمية على رأس أولويات إدارة غزة

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إن الخطة التي تعمل عليها اللجنة لا تقتصر على الإيواء المبكر فقط، مشيرًا إلى أن الخيام الحالية لا تلبّي احتياجات المواطنين ولا تقيهم من برد الشتاء أو حر الصيف، ما استدعى وضع تصور لإدخال بيوت مسبقة الصنع لتوفير سكن إنساني ملائم.

إدخال الاحتياجات الأساسية

وأضاف شعث، خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن معبر رفح يأتي على رأس الأولويات باعتباره «الرئة الأهم» لقطاع غزة، مؤكدًا ضرورة فتحه ذهابًا وإيابًا لخدمة نحو 2.5 مليون مواطن فلسطيني وتسهيل إدخال الاحتياجات الأساسية.

توفير خدمات أساسية

وأشار إلى أن الخطة تشمل كذلك توفير خدمات أساسية في مقدمتها الصحة والتعليم، موضحًا أن المشاورات الجارية تتناول آليات إدخال كوادر طبية ومستشفيات جاهزة مصرية وفلسطينية وعربية لإغاثة الجرحى والمدرجين في كشوف منظمة الصحة العالمية، خاصة في ظل تدمير معظم المستشفيات واستهداف الكوادر الطبية داخل القطاع.