«الغندور»: إبراهيما ديابتي يقترب من الشارقة الإماراتي | تفاصيل

قال الإعلامي خالد الغندور، أن المهاجم إبراهيما دياباتي يقترب من الانضمام إلى صفوف فريق الشارقة الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب كان هدفًا للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري ولكن الصفقة توقفت بسبب الاختلافات المالية بين الناديين.

وقد علق سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على فوز فريقه على نظيره الشارقة الإماراتي، بهدف نظيف، في إطار الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال إنزاجي: “أنا سعيد بالنتيجة، واللاعبون قدموا أداءً جيدًا في المباراة بعد 21 يومًا من التجهيز. المباراة كانت جيدة، وظهرت العديد من الفرص أمام المرمى وكنا نستطيع التسجيل قبل الهدف، لكن الأهم هو الفوز ومواصلة التحسن".